जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। राजधानी के पथरगड़िया इलाके में मंगलवार रात एक कैफे में युवती के संदिग्ध परिस्थितियों में झुलसने से सनसनी फैल गई। युवती के शरीर का करीब 90 प्रतिशत हिस्सा जल गया है। गंभीर हालत में उसे एम्स भुवनेश्वर में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है।

जानकारी के अनुसार, मंगलवार रात करीब 10:30 बजे इन्फोसिटी थाना पुलिस को घटना की सूचना मिली। पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और युवती को बचाकर कैपिटल अस्पताल पहुंचाया। हालांकि, उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने उसे बेहतर इलाज के लिए एम्स भुवनेश्वर रेफर कर दिया।

प्रारंभिक चिकित्सकीय जांच में युवती के शरीर का लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा झुलसने की पुष्टि हुई है। बताया गया है कि युवती नयापल्ली थाना क्षेत्र स्थित एक नर्सिंग संस्थान में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत थी। पुलिस की प्रारंभिक जांच में प्रेम संबंध टूटने के बाद युवती के मानसिक तनाव में होने की बात सामने आई है। इस पहलू को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने उसके एक पुरुष मित्र को पूछताछ के लिए बुलाया है। भुवनेश्वर के डीसीपी सरवण विवेक ने भी मंगलवार रात घटनास्थल पर पहुंचकर जांच की जानकारी ली।