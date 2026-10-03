भुवनेश्वर-बैंकॉक के लिए डायरेक्ट फ्लाइट फिर से शुरू, दुबई और सिंगापुर के लिए प्रयास जारी

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। करीब दो महीने के अस्थायी निलंबन के बाद भुवनेश्वर और बैंकॉक के बीच सीधी उड़ान सेवा शुक्रवार से फिर शुरू हो गई।

जुलाई से बंद यह अंतरराष्ट्रीय सेवा दोबारा शुरू होने से ओडिशा के यात्रियों को विदेश यात्रा का एक और सुविधाजनक विकल्प मिल गया है।

जानकारी के अनुसार, फ्लाइट संख्या 1065 शुक्रवार रात 11:05 बजे भुवनेश्वर से बैंकॉक के लिए रवाना हुई। वहीं वापसी उड़ान शनिवार सुबह 5:30 बजे बैंकॉक से भुवनेश्वर पहुंची।

प्रारंभिक चरण में यह सेवा सप्ताह में दो दिन संचालित होगी। पहली उड़ान शुक्रवार रात भुवनेश्वर से रवाना होकर शनिवार सुबह लौटेगी। दूसरी सेवा सोमवार रात संचालित होगी, जिसकी वापसी मंगलवार सुबह होगी।

25 अक्टूबर से लागू होने वाले शीतकालीन उड़ान कार्यक्रम के तहत इस सेवा के समय में बदलाव किया जाएगा। वर्तमान रात्रिकालीन संचालन के बजाय उड़ान दिन के समय संचालित होगी।

नए कार्यक्रम के अनुसार विमान सुबह 11 बजे भुवनेश्वर पहुंचेगा और दोपहर 1:35 बजे बैंकॉक के लिए रवाना होगा।

भुवनेश्वर-बैंकॉक मार्ग पर पहले भी यात्रियों की अच्छी संख्या देखने को मिली थी। ऐसे में इस सेवा की बहाली को बीजू पटनायक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए सकारात्मक कदम माना जा रहा है।