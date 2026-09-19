मध्य प्रदेश: उज्जैन से बंगलामुखी मंदिर जाते वक्त पानी में बही कार, ओडिशा के 7 श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले के नलखेड़ा स्थित मां बगलामुखी मंदिर के पास शनिवार को एक दर्दनाक हादसे में ओडिशा के सात श्रद्धालुओं की मौत हो गई। श्रद्धालुओं को लेकर जा रही एक कार बारिश से उफनाए नाले में बह गई।

मृतकों में भुवनेश्वर के जयरदेव विहार निवासी एक ही परिवार के सदस्य शामिल हैं। सभी श्रद्धालु उज्जैन से मां बगलामुखी मंदिर दर्शन के लिए जा रहे थे। मृतकों में परिवार के पुत्र, पोता, पोती, बेटी और दामाद समेत कुल सात लोग शामिल हैं।