ओडिशा के मयूरभंज में हॉस्टल का खाना खाने से 46 छात्राएं बीमार, जिला प्रशासन ने दिए जांच के आदेश

संवाद सूत्र, बारीपदा। मयूरभंज के बड़साही ब्लाक स्थित मंत्री एसएसडी बालिका हाईस्कूल के छात्रावास में बुधवार रात खाना खाने के बाद 46 छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई।

उल्टी, पेट दर्द समेत अन्य शिकायतों के बाद छात्राओं को उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्रों में भेजा गया। घटना की जानकारी मिलते ही जिला प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं।

प्रशासन के अनुसार, आठ छात्राओं का इलाज मंत्री स्वास्थ्य केंद्र और 11 का बड़साही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। शेष 27 छात्राओं का स्कूल छात्रावास में ही उपचार किया जा रहा है।

प्रशासन ने सभी छात्राओं की स्थिति सामान्य बताई है। मयूरभंज के एडीएम नेत्रानंद मलिक ने बताया कि गुरुवार को घटना की जानकारी मिलने के बाद जिला कलेक्टर हेमकांत साय तत्काल स्कूल पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया।

उन्होंने कहा कि फिलहाल छात्राओं को लेकर कोई गंभीर स्थिति नहीं है। जांच रिपोर्ट आने के बाद बीमारी के वास्तविक कारण का पता चलेगा।

जिला कलेक्टर ने घटना की जांच के आदेश देते हुए प्रभावित छात्राओं के शीघ्र स्वस्थ होने की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। जांच में यह भी देखा जाएगा कि छात्राओं की तबीयत खराब होने का संबंध रात में परोसे गए भोजन से है या किसी अन्य कारण से।