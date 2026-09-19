Railway News: मुंबई-हावड़ा रेल लाइन की 42 ट्रेनें रद, 2 गाड़ियों का बदला रूट; यात्रा से पहले चेक करें लिस्ट

जागरण संवाददाता, राउरकेला। दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर मंडल के अंतर्गत बंडामुंडा ए केबिन और राउरकेला सेक्शन के बीच पांचवीं लाइन शुरू करने के लिए विकास कार्य किए जा रहे हैं।

इसके तहत बंडामुंडा के केबिन में नॉन-इंटरलॉकिंग का महत्वपूर्ण कार्य किया जाना है, जिसके कारण रेलवे ने कई ट्रेनों को रद करने और कुछ का मार्ग बदलने का निर्णय लिया है। इस विकास कार्य के चलते कई मेमू, पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेनें लगातार कई दिनों तक प्रभावित रहेंगी।