Railway News: मुंबई-हावड़ा रेल लाइन की 42 ट्रेनें रद, 2 गाड़ियों का बदला रूट; यात्रा से पहले चेक करें लिस्ट
दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर मंडल में विकास कार्यों के चलते बंडामुंडा-राउरकेला सेक्शन पर नॉन-इंटरलॉकिंग कार्य होगा।
HighLights
चक्रधरपुर मंडल में बंडामुंडा-राउरकेला सेक्शन पर विकास कार्य जारी है।
नॉन-इंटरलॉकिंग कार्य के कारण कई ट्रेनें रद्द की गई हैं।
25 सितंबर से 3 अक्टूबर तक कुछ ट्रेनों के मार्ग बदले गए।
जागरण संवाददाता, राउरकेला। दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर मंडल के अंतर्गत बंडामुंडा ए केबिन और राउरकेला सेक्शन के बीच पांचवीं लाइन शुरू करने के लिए विकास कार्य किए जा रहे हैं।
इसके तहत बंडामुंडा के केबिन में नॉन-इंटरलॉकिंग का महत्वपूर्ण कार्य किया जाना है, जिसके कारण रेलवे ने कई ट्रेनों को रद करने और कुछ का मार्ग बदलने का निर्णय लिया है। इस विकास कार्य के चलते कई मेमू, पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेनें लगातार कई दिनों तक प्रभावित रहेंगी।
25 सितंबर से 2 अक्टूबर तक रद रहेंगी ये ट्रेनें
- 68025/68026 चक्रधरपुर-राउरकेला-चक्रधरपुर मेमू
- 68043/68044 राउरकेला-टाटानगर-राउरकेला मेमू
- 58152/58151 बरसुआं-बीरमित्रपुर-बरसुआं पैसेंजर
- 18109/18110 इतवारी-टाटानगर-इतवारी एक्सप्रेस
- 18175 हटिया-झारसुगुड़ा एक्सप्रेस
- 18601/18602 टाटानगर-हटिया-टाटानगर एक्सप्रेस
- 18113 टाटानगर-बिलासपुर एक्सप्रेस
लंबी दूरी की ये ट्रेनें रहेंगी रद
|ट्रेन संख्या
|ट्रेन का नाम
|रद होने की तिथि
|18051/18052
|बादामपहाड़-राउरकेला-बादामपहाड़ एक्सप्रेस
|27 सितंबर
|18049
|शालीमार-बादामपहाड़ एक्सप्रेस
|26 सितंबर
|18050
|बादामपहाड़-शालीमार एक्सप्रेस
|27 सितंबर
|12767
|हुजूर साहिब नांदेड़-सांतरागाछी एक्सप्रेस
|28 सितंबर
|12768
|सांतरागाछी-हुजूर साहिब नांदेड़ एक्सप्रेस
|30 सितंबर
|18105
|राउरकेला-जयनगर एक्सप्रेस
|26 व 29 सितंबर
|18106
|जयनगर-राउरकेला एक्सप्रेस
|27 व 30 सितंबर
|01001
|एलटीटी मुंबई-सांतरागाछी स्पेशल
|29 सितंबर
|01002
|सांतरागाछी-एलटीटी मुंबई स्पेशल
|1 अक्टूबर
|18641
|हटिया-दुर्ग एक्सप्रेस
|1 अक्टूबर
|18642
|दुर्ग-हटिया एक्सप्रेस
|2 अक्टूबर
|22843
|बिलासपुर-बक्सर एक्सप्रेस
|25 सितंबर
|22844
|बक्सर-बिलासपुर एक्सप्रेस
|26 सितंबर
|13288/13287
|आरा-दुर्ग-आरा एक्सप्रेस
|1 अक्टूबर 2026
|15028
|गोरखपुर-संबलपुर एक्सप्रेस
|1 अक्टूबर
|15027
|संबलपुर-गोरखपुर एक्सप्रेस
|3 अक्टूबर
|18452/18451
|पुरी-हटिया-पुरी एक्सप्रेस
|2 अक्टूबर 2026
|58659
|हटिया-राउरकेला पैसेंजर
|24 सितंबर से 2 अक्टूबर 2026 तक
|58660
|राउरकेला-हटिया पैसेंजर
|25 सितंबर से 3 अक्टूबर 2026 तक
|18176
|झारसुगुड़ा-हटिया एक्सप्रेस
|26 सितंबर से 3 अक्टूबर 2026 तक
|18114
|बिलासपुर-टाटानगर एक्सप्रेस
|26 सितंबर से 3 अक्टूबर 2026 तक
|18309
|संबलपुर-जम्मूतवी एक्सप्रेस
|22, 24 और 26 सितंबर
|18310
|जम्मूतवी-संबलपुर एक्सप्रेस
|25, 27 और 29 सितंबर 2026
|22861
|हावड़ा-कांटाबांजी इस्पात एक्सप्रेस
|25, 27, 29 सितंबर और 1, 2 अक्टूबर
|22862
|कांटाबांजी-हावड़ा इस्पात एक्सप्रेस
|26, 28, 30 सितंबर और 2, 3 अक्टूबर
|12871
|हावड़ा-जूनागढ़ रोड इस्पात एक्सप्रेस
|26, 28, 30 सितंबर
|12872
|जूनागढ़ रोड-हावड़ा इस्पात एक्सप्रेस
|27, 29 सितंबर, 1 अक्टूबर
विकास कार्यों के दौरान परिचालन सुचारू रखने के लिए रेलवे ने दो महत्वपूर्ण ट्रेनों को उनके तय रूट की जगह परिवर्तित मार्ग से चलाने का फैसला लिया है।
27 सितंबर 2026 को अपनी यात्रा शुरू करने वाली 20818 नई दिल्ली-भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस अपने तय मार्ग के बजाय एनएससीबी गोमो-आद्रा-हिजली-भद्रक-कटक के रास्ते होकर चलेगी।
इसी प्रकार, 30 सितंबर 2026 और 1 अक्टूबर 2026 को यात्रा शुरू करने वाली 18477 पुरी-योग नगरी ऋषिकेश उत्कल एक्सप्रेस को कटक-संबलपुर सिटी-झारसुगुड़ा रोड-ईब के रास्ते चलाया जाएगा।
यह भी पढ़ें- Special Train: त्योहारी सीजन में रेलवे का तोहफा, रांची से अजमेर के बीच जयपुर होते हुए चलेगी पूजा स्पेशल