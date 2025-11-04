PM Modi Katihar Rally: पीएम मोदी का 'काला पानी', कटिहार में गरजे तो सीमांचल में हुआ 'धमाका'

प्रकाश वत्स, पूर्णिया। PM Modi Katihar Rally पूर्णिया-कटिहार चमचमाती फोरलेन सड़क पर पूर्णिया से ठीक 28 वें किलोमीटर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी सभा सोमवार हुई। कार्यक्रम स्थल भसना से बमुश्किल सात-आठ किलोमीटर की दूरी से पूर्णिया सदर विधानसभा क्षेत्र की शुरुआत हो जाती है।

पूर्णिया जिले की सात विधानसभा सीटों पर गत 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। चुनाव प्रचार भी रफ्तार पकड़ चुकी है। ऐसे में पड़ोस में पीएम मोदी की सभा को लेकर यहां से भी प्रत्याशी संग काफी संख्या में एनडीए कार्यकर्ता सभा में गए भी थे। पीएम के संबोधन में यूं तो पूरा सीमांचल फोकस में रहा, लेकिन पूर्णिया मुख्य केंद्र में रहा। इस चलते पीएम गरजे भले ही कटिहार में लेकिन पूर्णिया की चुनावी तपिश भी इससे खूब बढ़ी है।

पीएम ने काला पानी की चर्चा के साथ पूर्णिया के दुरुह अतीत की याद भी लोगों को दिलायी और फिर हवाई जहाज के जरिए विकास के नये फलक की झांकी भी दिखायी। इसी बहाने एनडीए की विकास के प्रति संकल्प को भी दोहराया।

पूर्णिया जैसे जिले से हवाई सेवा की शुरुआत निश्चित रुप से यहां के साथ-साथ पूरे सीमांचल के लिए बड़ी सौगात है और निश्चित रुप से यह क्षेत्र अब विकास के नये मुकाम की ओर अग्रसर है। चुनावी जंग में एनडीए के लिए यह बड़ा हथियार भी बना है और जमीन पर इसका असर भी है। इधर घुसपैठ का मुद्दा उठा पीएम ने कार्यकर्ताओं में फिर से नया जोश भर दिया है। पीएम की सभा के बाद से एनडीए कार्यकर्ता काफी उत्साहित भी हुए हैं और चुनाव पर इसका असर भी दिखेगा।

बता दें कि गत चुनाव में एनडीए को यहां सात में से चार सीट पर विजय मिला था। बाद में रुपौली से जदयू की विधायक बीमा भारती पाला बदल राजद में चली गई थी और वहां उप चुनाव में निर्दलीय शंकर सिंह विजयी रहे थे।