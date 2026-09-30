सऊदी से घर लौट रहा बस्ती का युवक जहरखुरानी का शिकार, चाय में नशीला पदार्थ पिलाकर सामान किया पार

जागरण संवाददाता, हर्रैया(बस्ती)। सऊदी अरब से कमाकर घर लौट रहा युवक जहरखुरानी का शिकार हो गया। बाराबंकी जिले के भिटरिया के आसपास बस यात्रा के दौरान चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाए जाने के बाद युवक बेहोश हो गया। इस दौरान उसके पास रखा सामान और नकदी गायब हो गया।

हर्रैया थाना क्षेत्र के बेलभरिया राम गुलाम निवासी नईम सउदी अरब में रहकर नौकरी करते है उन्होंने बुधवार को हवाईजहाज से लखनऊ एयरपोर्ट पर उतर कर घर आने के लिए बस पकड़ा। भिटरिया के आसपास किसी व्यक्ति ने उन्हें चाय पिलाई चाय पीने के कुछ देर बाद उनकी हालत बिगड़ गई और वह बेहोश हो गए।