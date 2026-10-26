हापुड़ में सूदखोरों से तंग आकर किसान ने निगला जहर, 15 दिन से प्रताड़ित कर रहे थे रिकवरी एजेंट; मेरठ में मौत

जागरण संवाददाता, सिंभावली। सूदखोरों के आतंक से परेशान होकर 52 वर्षीय किसान जयप्रकाश ने जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जान दे दी है। किसान को करीब 15 दिन से लगातार परेशान कर रहे थे।

किसान की मौत के बाद स्वजन का रो-रोकर बुरा हाल है। घटना के बाद ग्रामीणों और स्वजनों में सूदखोरों के खिलाफ आक्रोश है। सूचना पर पहुंचे एसएसआई संजय शर्मा और हलका इंचार्ज यतेंद्र पाल ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

किस्त न देने पर कर रहे थे परेशान सिंभावली के माधापुर गांव के विशाल कुमार ने बताया कि उसके पिता जयप्रकाश ने ब्याज पर कुछ ऋण फाइनेंस कंपनी वालों से लिया था। जिसकी लगातार किस्त भी जमा कर रहे थे, लेकिन पिछले एक माह से आर्थिक तंगी के चलते किस्त जमा नहीं हो पाई थी।

इसके बाद वसूली करने वाले लगातार उसके पिता को फोन के माध्यम से प्रताड़ित कर रहे थे, घर जाकर अभद्र भाषा का प्रयोग करते थे। इससे वह मानसिक रूप से परेशान चल रहे थे। स्वजन के अनुसार सूदखोरों के डर से मृतक पिछले करीब दस दिन से घर भी नहीं रह रहा था। बेटे विशाल ने आरोप लगाया कि सोमवार सुबह भी किस्त वसूलने आए लोगों ने उनके पिता के साथ अभद्रता की थी।