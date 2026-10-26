शहीद की याद में बने स्मारक को तोड़ने पर छलका परिवार का दर्द, कार्रवाई की तैयारी में जुटी हापुड़ पुलिस

जागरण संवाददाता, हापुड़। शहीद की यादों को संजोने के लिए अपनी निजी भूमि पर बनवाए गए स्मारक को क्षतिग्रस्त किए जाने का आरोप लगा है।

मामला थाना देहात क्षेत्र के असौड़ा गांव का है। यहां स्मारक बनवाने वाले व्यक्ति ने अपने रिश्ते के ताऊ, उत्तर प्रदेश पुलिस से सेवानिवृत्त हेड कांस्टेबल, उनके बेटे और तीन अज्ञात व्यक्तियों पर गाली-गलौज, हाथापाई और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने रविवार को थाने में तहरीर देकर कार्रवाई और परिवार की सुरक्षा की मांग की है।

पुलिस में दर्ज रिपोर्ट में गांव असौड़ा के प्रदीप त्यागी ने बताया कि गांव में खसरा संख्या 176 की भूमि पर उनका करीब 40 वर्षों से कब्जा है। लगभग एक वर्ष पहले उन्होंने इसी निजी भूमि पर अपने दिवंगत रिश्तेदार शहीद अमित त्यागी की स्मृति में स्मारक स्थापित कराया था।