कांग्रेस के भड़कावे में नहीं आयेगा UP-पंजाब का दलित वोटर, लोगों को मालूम है इनकी हकीकत: CM धामी

राज्य ब्यूरो, देहरादून। उत्तराखंड में जातीय मुद्दों को लेकर कांग्रेस की सक्रियता पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस उत्तराखंड से विभाजन की राजनीति का प्रयास कर रही है, कांग्रेस उत्तर प्रदेश और पंजाब समेत चुनावी राज्यों का दलित वोट बैंक को साधने की नाकाम कोशिश कर रही है।

सचिवालय में पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस को समझ लेना चाहिए कि देश का दलित समाज अब उसके बहकावे में आने वाला नहीं है। धामी ने कहा कि पूरे देश का दलित समाज कांग्रेस की वास्तविकता से परिचित है।

कांग्रेस के शासनकाल में दलित समाज और दलित नेताओं के साथ कैसा व्यवहार हुआ, यह किसी से छिपा नहीं है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक लाभ के लिए समाज को बांटने और जातीय भावनाएं भड़काने की कोशिश अब सफल नहीं होगी।