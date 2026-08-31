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अब जोमैटो पर नहीं मिलेंगी ये डिशेज, फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म ने तत्काल प्रभाव से लगाया बैन

By Digital Desk Edited By: Naveen Kumar
Updated: Mon, 31 Aug 2026 03:13 PM (IST)

जोमैटो ने ग्राहकों के स्वास्थ्य और भोजन की गुणवत्ता के लिए एनालॉग डेयरी से बने व्यंजनों की बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है।

जोमैटो ने एनालॉग डेयरी से बने खानों पर लगाया बैन

जोमैटो ने एनालॉग डेयरी से बने खानों पर लगाया बैन

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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमैटो ने ग्राहकों के स्वास्थ्य और भोजन की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। कंपनी ने अपने प्लेटफॉर्म पर एनालॉग डेयरी से बने व्यंजनों की बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है।

जोमैटो ने प्रेस रिलीज जारी कर स्पष्ट किया है कि जिन रेस्टोरेंट पार्टनर्स ने अपने व्यंजनों में एनालॉग डेयरी के इस्तेमाल की बात स्वीकारी थी, उन्हें प्लेटफॉर्म से तुरंत हटा दिया गया है।

कंपनी ने कहा कि इस तरह के व्यंजनों की बिक्री पर उसकी जीरो टॉलरेंस नीति है और नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी रेस्टोरेंट को बाहर करने का अधिकार कंपनी के पास है। यह कदम ग्राहकों के हितों और पारदर्शिता को प्राथमिकता देने के लिए उठाया गया है।

सीईओ आदित्य मंगला ने क्या कहा?

इस नई नीति को लेकर जोमैटो के सीईओ आदित्य मंगला ने कंपनी का दृष्टिकोण स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा कि जोमैटो का मुख्य लक्ष्य ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बेहतर और पौष्टिक खाना पहुंचाना है। इसका सीधा अर्थ ग्राहकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा करना और रेस्टोरेंट पार्टनर्स द्वारा परोसे जाने वाले भोजन के लिए उच्च मानक तय करना है।

आदित्य मंगला ने जोर देते हुए कहा कि यह नई नीति कंपनी की इसी प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिसे वे उन रेस्टोरेंट पार्टनर्स के साथ मिलकर लागू कर रहे हैं जो इस दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं।

रेस्टोरेंट पार्टनर्स को दिए गए सख्त निर्देश

जोमैटो ने अपने सभी रेस्टोरेंट पार्टनर्स को इस बदलाव को तुरंत लागू करने के निर्देश दिए हैं। कंपनी ने कहा है कि रेस्टोरेंट्स को कृत्रिम डेयरी उत्पादों की जगह प्राकृतिक डेयरी उत्पादों का उपयोग शुरू कर देना चाहिए। यदि किसी कारणवश तुरंत प्राकृतिक डेयरी उत्पादों पर शिफ्ट होना संभव नहीं है, तो उन्हें एनालॉग डेयरी वाले सभी व्यंजनों को अपने मेन्यू से तुरंत हटा देना चाहिए।

इसके अलावा, जोमैटो ने रेस्टोरेंट्स से यह भी कहा है कि वे अपने सप्लायर्स द्वारा दिए गए उत्पादों और उनमें इस्तेमाल होने वाली सामग्री की गहन जांच करें ताकि ग्राहकों को सही जानकारी मिल सके। कंपनी ने सख्त चेतावनी दी है कि जो भी रेस्टोरेंट इन नियमों का पालन नहीं करेगा, उसे प्लेटफॉर्म से स्थायी रूप से डीलिस्ट कर दिया जाएगा।

हैदराबाद में 250 कर्मचारियों की छंटनी

इस नीतिगत बदलाव के अलावा, जोमैटो से जुड़ी एक और अहम खबर सामने आई है। कंपनी ने हैदराबाद स्थित अपने कस्टमर सपोर्ट ऑपरेशंस को बंद कर दिया है। द इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक, इस कदम की वजह से लगभग 250 कर्मचारियों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा है।

बताया जा रहा है कि यह फैसला कंपनी की रिस्ट्रक्चरिंग प्रक्रिया का हिस्सा है। दरअसल, पिछले छह महीनों में जोमैटो ने अपने कस्टमर सपोर्ट मॉडल में काफी बदलाव किए हैं, जिसके तहत अब कंपनी अपने कस्टमर सपोर्ट के काम का एक बड़ा हिस्सा बाहरी एजेंसियों को आउटसोर्स कर रही है।

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