रियाद एयरपोर्ट हमले में मरने वालों में हैदराबाद के यूसुफ अली भी, उमरा के लिए जा रहे तीन परिजन भी हुए घायल

डिजिटल डेस्क, हैदराबाद। रियाद के किंग खालिद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हूती के हमले में शनिवार को मारे गए भारतीय नागरिक मुहम्मद यूसुफ अली उमरा करने के लिए परिवार के साथ मक्का जा रहे थे। यूसुफ अली हैदराबाद के मेहदीपत्तनम इलाके के रहने वाले थे, हमले में उनके परिवार के तीन सदस्य घायल हुए हैं।

रियाद पर शनिवार के हमले में कुल 13 लोग मारे गए थे। इस हमले की भारत सरकार ने कड़ी निंदा की है। हैदराबाद में यूसुफ अली के पड़ोसी अब्दुल आलम खान आमीन ने बताया है कि मृतक के परिवार में उनकी पत्नी, दो बेटे और एक बेटी है। अली रियाद की आईटी कंपनी में कार्य करते थे और अक्सर हैदराबाद आते रहते थे। फिलहाल घर से ही कार्यालय का कार्य कर रहे थे।

हफ्ते भर पहले परिवार के साथ सऊदी के लिए हुए थे रवाना परिवार ने बताया कि अली करीब 20 दिन पहले हैदराबाद आए थे और 10-12 दिन घर में रहे थे। करीब हफ्ते भर पहले वह परिवार के साथ सऊदी अरब के लिए रवाना हुए थे। वहीं पर वह परिवार के साथ उमरा के लिए मक्का की यात्रा पर थे, उसी दौरान रियाद एयरपोर्ट पर वह और उनका परिवार हादसे का शिकार हो गया। इस्लाम धर्म को मानने वाले वर्ष के किसी भी समय उमरा कर सकते हैं।