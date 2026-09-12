'मतभेदों को बातचीत से सुलझाएं', चीन के राष्ट्रपति का BRICS नेताओं को संदेश

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने शनिवार को 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में कहा कि सदस्य देश एक-दूसरे के प्रति खुला और ईमानदार व्यवहार रखें, मतभेदों का सम्मान करें तथा एक-दूसरे की प्रमुख चिंताओं का ध्यान रखें।

चीन के राष्ट्रपति ने कहा कि संवाद से समझ बढ़े और मतभेदों को सही तरीके से सुलझाया जाए, ताकि ब्रिक्स सहयोग स्थिरता से आगे बढ़ सके। शी ने ब्रिक्स को उभरते बाजारों और विकासशील देशों के सहयोग का दुनिया का सबसे प्रभावशाली मंच बताया।

उन्होंने कहा कि इस साल ब्रिक्स सहयोग के 20 वर्ष पूरे हुए हैं। इन दो दशकों में समूह बढ़ा है और इसमें नई जान आई है। सदस्य देशों ने अपनी परिस्थितियों के अनुरूप विकास का रास्ता चुना है तथा वित्तीय संकट, कोविड और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों का साथ मिलकर सामना किया है।

अगले साल चीन में होगा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन चीन के राष्ट्रपति ने कहा, दुनिया में बहुत तेजी से बदलाव हो रहा है। बहुपक्षीय व्यवस्था दबाव में है। ग्लोबल साउथ के देश तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और बहुध्रवीय विश्व की तरफ तेजी से आगे बढ़ा जा रहा है, जिसे अब रोका नहीं जा सकता।