राष्ट्रपति मुर्मु और पीएम मोदी ने इजरायल और दुनिया भर के यहूदी समुदाय को दी नववर्ष की बधाई

पीटीआई, नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को अपने इजरायली समकक्षों और यहूदी समुदाय को नव वर्ष की शुभकामनाएं दीं।

मुर्मु ने इजरायली राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग को शुभकामनाएं देते हुए कहा, “नया वर्ष सभी के लिए शांति, समृद्धि, अच्छे स्वास्थ्य और नई आशा लेकर आए।”

उन्होंने इजरायली राष्ट्रपति को टैग करते हुए पोस्ट में लिखा, “महामहिम भारत की जनता की ओर से, मैं आपको और इजरायल तथा विश्वभर के यहूदी समुदाय को शुभकामनाएं देती हूं।”

मोदी ने एक्स पोस्ट के माध्यम से इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा, “शाना तोवा! प्रधानमंत्री नेतन्याहू, इजरायल के लोगों और विश्वभर के यहूदी समुदायों को रोश हाशनाह की हार्दिक शुभकामनाएं। नव वर्ष सभी के लिए शांति, आशा, अच्छे स्वास्थ्य और निरंतर प्रगति से भरा हो।”