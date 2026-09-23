'अभी तक प्रोफेसर डूला को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया?', IIT बॉम्बे सुसाइड केस में साहिल के पिता ने पूछे सवाल

डिजिटल डेस्क, मुंबई। IIT बॉम्बे के छात्र साहिल वोकाडे की आत्महत्या मामले में उनके माता-पिता ने सवाल किया है कि अभी तक उन लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, जो इस मामले के आरोपी हैं।

साहिल के पिता रवींद्र और माता सोनाली वोकाडे मंगलवार को मुंबई क्राइम ब्रांच गए और नामजद फैकल्टी सदस्यों प्रोफेसर सूर्यनारायण डूला और शिरीष केदारे की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की।

साहिल के पिता ने गिरफ्तारी पर पूछे सवाल

साहिल वोकाडे के पिता ने सवाल किया, 'हमारे पास सारे सबूत हैं, तो वे उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं?' साहिल के पिता ने प्रोफेसर सूर्यनारायण डूला और शिरीष केदारे के खिलाफ जातिगत भेदभाव के आधार पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है।

साहिल के पिता रवींद्र वोकाडे ने अपने बेटे से हुई बातचीत के बारे में मीडिया को बताया, 'हमारी उससे फोन पर बात हुई थी। वह रो रहा था और कह रहा था कि जातिवाद के नाम पर उसे परेशान किया जा रहा है।'

रवींद्र वोकाडे ने आगे कहा, 'मैंने उसे शांत करने की कोशिश की और कहा कि वह इन बातों को नजरअंदाज करे क्योंकि उसका भविष्य उज्ज्वल होगा और हमने बात आगे बढ़ाई।' साहिल के पिता ने आगे कहा, 'फिर मुझे पता चला कि उसने आत्महत्या कर ली है। चूंकि उसने उन लोगों के नाम बताए थे जो इसके लिए जिम्मेदार थे, इसलिए मैंने उनके खिलाफ 'एट्रोसिटीज एक्ट' (अत्याचार निवारण अधिनियम) के तहत मामला दर्ज कराया। FIR दर्ज कर ली गई है।'

IIT बॉम्बे ने वापस लिया नकल वाला बयान सोमवार को IIT बॉम्बे ने अपने पहले के बयानों से किनारा कर लिया था, जिसमें संस्थान ने दावा किया था कि साहिल ने परीक्षा में ChatGPT का इस्तेमाल करके नकल की थी और उसकी मौत को इसी से जोड़ा था।

इस पर साहिल के पिता ने जोर देते हुए कहा, 'वे उस पर नकल का आरोप लगाते हैं और बाद में माफी मांगते हैं, यह कहते हुए कि असल में ऐसी कोई नकल नहीं हुई थी। हम इसका क्या मतलब निकालें?'

IIT बॉम्बे फैकल्टी फोरम के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉ. राजकुमार एस. पंत ने कहा कि संस्थान में संबंधित समुदायों के छात्रों की शिकायतों और समस्याओं के लिए एक SC/ST सेल काम करता है, लेकिन साहिल वाकोडे ने किसी प्रोफेसर के खिलाफ किसी आरोप के साथ सेल से संपर्क नहीं किया था।