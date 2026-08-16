अंकिता भंडारी केस पर राहुल गांधी का बड़ा हमला, बोले- इस केस में अज्ञात वीआईपी को बचाया जा रहा है

एएनआई, नई दिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शनिवार को सवाल उठाया कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में किसी अज्ञात "वीआइपी" को क्यों बचाया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि पीड़िता का परिवार उसकी मौत के लगभग चार साल बाद भी न्याय का इंतजार कर रहा है। एक्स पर एक पोस्ट में राहुल ने कहा कि "मैंने दो दिन पहले अंकिता भंडारी के परिवार से मुलाकात की। चार साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी वे न्याय का इंतजार कर रहे हैं।