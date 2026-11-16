सोनिया गांधी ने क्यों लिखी 'Belonging' किताब? विमोचन पर खुलकर बातचीत, खुद बताई असली वजह

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने अपने संस्मरण बिलोंगिंग: अ जर्नी ऑफ लव के विमोचन के अवसर पर अपने जीवन, राजनीतिक सफर और परिवार से जुड़े कई खुलासे किए। उन्होंने 2004 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत को याद करते हुए कहा कि उस समय उन्हें लगा था कि भारत ने उन्हें पूरी तरह अपना लिया है।

सोनिया गांधी ने बताया कि उनके राजनीतिक सफर में 2004 की चुनावी जीत एक बेहद महत्वपूर्ण पड़ाव थी। उन्होंने कहा कि उन्हें पहली बार तब ऐसा अहसास हुआ था कि वह इस देश का हिस्सा हैं, जब वह राजीव गांधी के चुनाव क्षेत्र में गईं और वहां के आम लोगों ने उन्हें खुले दिल से स्वीकार कर लिया।

इंदिरा गांधी से संबंधों को किया याद पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ अपने संबंधों को याद करते हुए सोनिया ने साझा किया कि वह इंदिरा के प्रभावशाली व्यक्तित्व से काफी प्रभावित थीं और शुरुआत में उनसे थोड़ा डरती भी थीं।

उन्होंने कहा, मैं इंदिरा गांधी के व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित थी; उनका व्यक्तित्व काफी प्रभावशाली था, और मैं उनसे डरती थी। सोनिया ने यह भी बताया कि उन्होंने इंदिरा से जीवन में अनुशासन, समय की पाबंदी, साहस और दृढ़ संकल्प के गुण सीखे।

क्यों लिखी यह किताब? अपना संस्मरण लिखने के फैसले के पीछे की वजह बताते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि वह अपने जीवन के बारे में फैलाई गई उन बातों का जवाब देना चाहती थीं जो सही नहीं हैं। उन्होंने कहा, मैंने यह किताब इसलिए लिखने का फैसला किया क्योंकि मेरे बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा है, और उसमें से ज्यादातर बातें सच नहीं हैं।

राजीव गांधी की हत्या साल 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद कठिन समय को याद करते हुए उन्होंने बताया कि उस त्रासदी के बाद उनके परिवार की भूमिकाएं पूरी तरह बदल गईं। सोनिया ने भावुक होते हुए कहा कि पति की मौत के बाद वह खुद एक बच्चे की तरह हो गई थीं और ऐसे मुश्किल समय में राहुल गांधी और प्रियंका उनके लिए सहारा बन गए।

युवाओं से राजनीति में आने की अपील राजनीति में नई पीढ़ी की भागीदारी पर जोर देते हुए सोनिया गांधी ने देश के युवाओं से अपील की कि वे आगे आएं और राजनीति तथा सार्वजनिक जीवन में सक्रिय भूमिका निभाएं। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि और अधिक युवाओं को आगे आना चाहिए और राजनीति से जुड़ना चाहिए।