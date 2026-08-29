Flash Flood क्या है? क्यों आती है अचानक बाढ़ और कैसे बनती है जानलेवा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। फ्लैश फ्लड यानी अचानक आने वाली बाढ़ ऐसी बाढ़ होती है, जो बहुत कम समय में पैदा हो जाती है। कई बार भारी बारिश के बाद कुछ मिनटों या घंटों के भीतर नदियां, नाले और पहाड़ी धाराएं उफान पर आ जाती हैं।

इसकी रफ्तार इतनी तेज हो सकती है कि लोगों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचने का समय भी नहीं मिलता। सामान्य बाढ़ के मुकाबले फ्लैश फ्लड अधिक खतरनाक मानी जाती है, क्योंकि यह अक्सर बिना ज्यादा चेतावनी के और तेज बहाव के साथ आती है।

फ्लैश फ्लड क्यों होती है?

फ्लैश फ्लड के पीछे कई प्राकृतिक और मानवीय कारण हो सकते हैं:

कम समय में अत्यधिक बारिश: जब किसी छोटे इलाके में कुछ घंटों के भीतर बहुत ज्यादा बारिश होती है, तो जमीन पानी को सोख नहीं पाती।

बादल फटना: पहाड़ी क्षेत्रों में क्लाउडबर्स्ट के कारण अचानक बड़ी मात्रा में पानी नीचे की ओर तेजी से बहने लगता है।

नदियों और नालों का उफान: भारी बारिश के कारण छोटी नदियां और मौसमी नाले अचानक खतरनाक रूप ले सकते हैं।

पहाड़ों में भूस्खलन: भूस्खलन से नदी या जलधारा का रास्ता रुक सकता है। जब पानी का दबाव बढ़ने पर यह अवरोध टूटता है, तो नीचे की ओर तेज बाढ़ आ सकती है।

शहरीकरण और कंक्रीट का बढ़ता जाल: शहरों में जमीन पर कंक्रीट बढ़ने से बारिश का पानी जमीन में नहीं समा पाता और सड़कों व निचले इलाकों में तेजी से भरने लगता है।

पहाड़ी इलाकों में खतरा ज्यादा क्यों?

हिमालयी और पहाड़ी क्षेत्रों में ढलान अधिक होने के कारण पानी तेजी से नीचे की ओर आता है। अपने साथ यह मिट्टी, पत्थर, पेड़ और मलबा भी बहा सकता है। यही कारण है कि फ्लैश फ्लड कई बार घरों, सड़कों, पुलों और वाहनों को भी अपने साथ बहा ले जाती है।