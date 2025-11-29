बंगाल के राज्यपाल का बड़ा फैसला, राजभवन का नाम बदलकर 'लोक भवन' रखा
Kolkata Raj Bhavan Name Changed: पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कोलकाता स्थित राज भवन का नाम बदलकर लोक भवन कर दिया है। उनका यह फैसला चर्चा में है। हाल ही में उन्होंने बांग्लादेश सीमा का दौरा किया और ट्रेन में आम लोगों की तरह यात्रा की। एक शिक्षिका के अनुरोध पर स्कूल में अभ्यर्थियों से मुलाकात की थी।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉ. सीवी आनंद बोस ने एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने राजधानी कोलकाता में स्थित राज्यपाल आवास का नाम बदलने का एलान किया है। अभी तक इसे 'राज भवन' के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसका नाम 'लोक भवन' कर दिया गया है।
राज्यपाल सीवी आनंद का यह फैसला काफी चर्चा में है। हाल ही में उन्होंने पश्चिम बंगाल के पास स्थित बांग्लादेश सीमा का भी दौरा किया था। इसके बाद उन्हें ट्रेन में आम लोगों की तरह यात्रा करते हुए देखा गया था। वहीं, डॉ. सीवी आनंद बोस ने ट्रेन में मिली शिक्षिका के अनुरोध पर स्कूल में अभ्यार्थियों से मुलाकात की थी। इसके बाद अब उन्होंने अपने आवास का नाम बदलने पर भी मुहर लगा दी है।
