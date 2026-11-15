रेलवे का बड़ा तोहफा, नेपाल के जनकपुर धाम से अयोध्या को जोड़ने वाली साप्ताहिक ट्रेन सेवा को मिली मंजूरी; ये है रूट

आईएएनएस, नई दिल्ली। सीमा पार कनेक्टिविटी को मजबूत करने और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए भारतीय रेलवे ने नेपाल के जनकपुर धाम को अयोध्या से जोड़ने वाली एक नई साप्ताहिक ट्रेन सेवा को मंजूरी दी है।

उम्मीद है कि इस पहल से दोनों पड़ोसी देशों के लोग एक-दूसरे के और करीब आएंगे। इससे सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और धार्मिक विरासत भी मजबूत होगी। यह प्रस्तावित ट्रेन सेवा रामायण परंपरा से जुड़े दो महत्वपूर्ण स्थलों को आपस में जोड़ेगी।

जनकपुर धाम को माता सीता की जन्मस्थली माना जाता है, जबकि अयोध्या भगवान राम की जन्मस्थली है।

यह नया रेल संपर्क तीर्थ यात्रियों, पर्यटकों और अन्य यात्रियों के लिए इन दो पवित्र स्थानों के बीच यात्रा को और अधिक सुविधाजनक बना देगा।

शनिवार को प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी) द्वारा जारी घोषणा के अनुसार, यह ट्रेन जनकपुर धाम और अयोध्या कैंट के बीच लगभग 604 किलोमीटर की दूरी तय करेगी।

अपनी यात्रा के दौरान यह बिहार और उत्तर प्रदेश के कई महत्वपूर्ण कस्बों और शहरों से होकर गुजरेगी।

अपने टर्मिनल स्टेशनों के अलावा यह ट्रेन जयनगर, मधुबनी, शिशो, सीतामढ़ी, रक्सौल, नरकटियागंज, गोरखपुर, बस्ती, मनकापुर और अयोध्या धाम में भी रुकेगी।

यह साप्ताहिक ट्रेन सेवा हर शनिवार को जनकपुर धाम से रवाना होगी, जबकि अयोध्या कैंट से वापसी की यात्रा हर सोमवार को शुरू होगी।