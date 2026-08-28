लोगों ने आगाह किया, गाड़ी रिवर्स की... कैसे एक चेतावनी ने नेपाल में बाढ़ से बचाई आंध्र के 26 तीर्थयात्रियों की जान?
नेपाल में भीषण बाढ़ के दौरान आंध्र प्रदेश के तिरुपति से आए 26 तीर्थयात्रियों का बस ड्राइवर समय पर पीछे ...और पढ़ें
HighLights
वीजा क्लीयरेंस में देरी के कारण गाड़ी हो गई थी लेट
नेपाल में बाढ़ से अब तक 547 लोगों की मौत हो चुकी है
पीटीआई, नई दिल्ली। कहते हैं कि जाको राखे साइयां मार सके न कोय... यह मुहावरा आंध्र प्रदेश के लोगों पर फिट बैठता है जो नेपाल में आई बाढ़ के पानी से बस 100 मीटर की दूरी पर थे और स्थानीय लोगों की चेतावनी ने उनकी जान बचा ली।
VIDEO | Nepal floods: "Twenty-six of us travelled from Tirupati in Andhra Pradesh. Our bus driver turned back after some locals alerted us. Stopping for a tea break saved us; we were just 100 metres away from the floodwaters," says a pilgrim who returned to Delhi. pic.twitter.com/yEodrZupd1— Press Trust of India (@PTI_News) August 28, 2026
दरअसल, नेपाल में भीषण बाढ़ के दौरान आंध्र प्रदेश के तिरुपति से आए 26 तीर्थयात्रियों का बस ड्राइवर समय पर पीछे मुड़ा, जिससे वे बाल-बाल बच गए। स्थानीय लोगों की चेतावनी और चाय के छोटे से ब्रेक ने उनकी जान बचा ली।
ये तीर्थयात्री कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नेपाल गए थे। वीजा क्लीयरेंस में देरी के कारण वे दो दिन काठमांडू के होटल में रुके रहे। 25 अगस्त को सुबह 6 बजे वे काठमांडू से चीन बॉर्डर की ओर रवाना हुए। रास्ते में चाय के लिए रुके।
एक तीर्थयात्री के अनुसार, उनके साथ निकली दूसरी बस उसी जगह पुल से टकरा गई। अगर वे चाय के लिए नहीं रुके होते तो उनकी बस भी वहां पहुंच जाती। वे बाढ़ से सिर्फ 100 मीटर आगे थे।
आगे जा रही बस के ड्राइवर और स्थानीय लोगों ने उन्हें बाढ़ आने की चेतावनी दी और तुरंत बस पीछे करने को कहा। ड्राइवर ने तुरंत सुरक्षित जगह पर बस ले जाकर सभी को बचा लिया।
तीर्थयात्री ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, नारा लोकेश, आंध्र प्रदेश सरकार और भारत सरकार का आभार जताया। उन्होंने कहा कि भगवान की कृपा से वे सभी सुरक्षित घर पहुंच रहे हैं।
नेपाल में बाढ़ से अब तक 547 लोगों की मौत हो चुकी है और 977 लोग लापता हैं। करीब 1545 लोगों को बचाया जा चुका है। भोटेकोशी नदी क्षेत्र में नए बाढ़ का खतरा भी बना हुआ है।