लोगों ने आगाह किया, गाड़ी रिवर्स की... कैसे एक चेतावनी ने नेपाल में बाढ़ से बचाई आंध्र के 26 तीर्थयात्रियों की जान?

पीटीआई, नई दिल्ली। कहते हैं कि जाको राखे साइयां मार सके न कोय... यह मुहावरा आंध्र प्रदेश के लोगों पर फिट बैठता है जो नेपाल में आई बाढ़ के पानी से बस 100 मीटर की दूरी पर थे और स्थानीय लोगों की चेतावनी ने उनकी जान बचा ली।

VIDEO | Nepal floods: "Twenty-six of us travelled from Tirupati in Andhra Pradesh. Our bus driver turned back after some locals alerted us. Stopping for a tea break saved us; we were just 100 metres away from the floodwaters," says a pilgrim who returned to Delhi. pic.twitter.com/yEodrZupd1 — Press Trust of India (@PTI_News) August 28, 2026 दरअसल, नेपाल में भीषण बाढ़ के दौरान आंध्र प्रदेश के तिरुपति से आए 26 तीर्थयात्रियों का बस ड्राइवर समय पर पीछे मुड़ा, जिससे वे बाल-बाल बच गए। स्थानीय लोगों की चेतावनी और चाय के छोटे से ब्रेक ने उनकी जान बचा ली। ये तीर्थयात्री कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नेपाल गए थे। वीजा क्लीयरेंस में देरी के कारण वे दो दिन काठमांडू के होटल में रुके रहे। 25 अगस्त को सुबह 6 बजे वे काठमांडू से चीन बॉर्डर की ओर रवाना हुए। रास्ते में चाय के लिए रुके।