केंद्र सरकार ने अरुणाचल में भेजे RAF के 250 जवान, सियांग बांध के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन के बाद एक्शन

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट में प्रस्तावित 11200 मेगावाट की सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के विरोध प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा के बाद केंद्र सरकार ने रैपिड एक्शन फोर्स (आरएएफ) की दो कंपनियां भेजी हैं।

गृह मंत्रालय के निर्देश पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के लगभग 250 जवानों को भारतीय वायुसेना के विशेष विमान से नवी मुंबई से पासीघाट एयरलिफ्ट किया गया है।

पासीघाट में आगजनी और तोड़फोड़ के बाद एक्शन में सरकार

पूर्वी सियांग जिले के पासीघाट में शुक्रवार रात को विरोध प्रदर्शन अचानक उग्र हो गया। प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने एनएचपीसी के कार्यालय और एक पुलिस थाने में आग लगा दी। इसके अलावा, राज्य भाजपा अध्यक्ष और दो विधायकों के आवासों में भी तोड़फोड़ और लूटपाट की गई।

लगभग नौ घंटे तक रुक-रुक कर चली इस हिंसा और पथराव में 40 से अधिक पुलिस और सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। आंसू गैस का गोला लगने से एक प्रदर्शनकारी भी घायल हुआ है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।