'इतने जूते खाने के बाद भी आ गया', प्रदर्शनकारी को देखकर भड़क गए विजयवर्गीय; दे डाला विवादित बयान

जेएनएन, इंदौर। भाजपा की लोकतंत्र बचाओ-अराजकता हटाओ पदयात्रा में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि लगता है राहुल गांधी पाकिस्तान से यहां आकर राजनीति कर रहे हैं।

उन्होंने कांग्रेस पर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं और संस्थाओं का सम्मान न करने का आरोप लगाया। इसी दौरान प्रदेश के नगरीय निकायों में सामान खरीद में हुए भ्रष्टाचार पर केंद्रित पोस्टर लेकर पहुंचे सामाजिक कार्यकर्ता प्रहलाद पांडेय पर नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भड़क गए।