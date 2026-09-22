आंध्र प्रदेश: विजयवाड़ा में खौलते सांभर में गिरने से महिला की मौत, गणेश उत्सव के दौरान हुआ हादसा

डिजिटल डेस्क, अमरावती। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में रविवार सुबह गणेश चतुर्थी के मौके पर बड़ा हादसा हो गया। अन्नदान कार्यक्रम के दौरान एक महिला की खौलते सांभर में गिरने से मौत हो गई।

पुलिस और स्थानीय लोगों के मुताबिक, मृतक महिला की पहचान सुजाता के रूप में हुई है। वह गणेश चतुर्थी समारोह के मौके पर आयोजित भोजन वितरण कार्यक्रम के लिए खाना पकाने के काम में मदद कर रही थीं।

खौलते सांभर में गिरने से महिला की मौत

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, यह हादसा तब हुआ जब सुजाता सांभर ले जा रही थीं। वह गलती से खौलते हुए सांभर से भरे बड़े बर्तन में गिर गई और बुरी तरह झुलस गई।

सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। इसमें महिला को खौलते सांभर में गिरने के बाद दर्द से चीखते-चिल्लाते सुना जा सकता है। जानकारी के मुताबिक, सुजाता की हालत बेहद नाजुक थी, गंभीर रूप से झुलसने के कारण उनका इलाज चल रहा था, लेकिन बाद में उनकी हालत और बिगड़ गई। सोमवार सुबह अस्पताल में इलाज के दौरान सुजाता की मौत हो गई। महिला की मौत से परिवार के सदस्य और स्थानीय लोग सदमे में हैं।