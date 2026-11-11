आंध्र प्रदेश की राजनीति में नई एंट्री, पूर्व सांसद विजयसाई रेड्डी ने लॉन्च की नई पार्टी, नाम रखा 'परिवर्तन राजनीति पार्टी'

डिजिटल डेस्क, अमरावती। पूर्व राज्यसभा सांसद विजयसाई रेड्डी ने अपनी नई राजनीतिक पार्टी, परिवर्तन राजनीति पार्टी (PRP) के गठन की घोषणा की है। इसके साथ ही, आंध्र प्रदेश की राजनीति में उनके एक नए अध्याय की औपचारिक शुरुआत हो गई है।

बुधवार को विजयवाड़ा में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने पार्टी के नाम और झंडे का अनावरण किया। राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, के नारे के साथ शुरू की गई इस पार्टी के झंडे में सबसे ऊपर केसरिया रंग, नीचे सफेद रंग और बीच में एक चक्र है, जो इसकी पहचान और विचारधारा को दर्शाता है। 'जनता के हाथों में भविष्य' पार्टी की शुरुआत के बाद लोगों को संबोधित करते हुए विजयसाई रेड्डी ने कहा कि आंध्र प्रदेश का भविष्य किसी एक राजनीतिक नेता के हाथों में नहीं है, बल्कि यह पूरी तरह से वहां की जनता के हाथों में है।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नागरिकों की जिम्मेदारी सिर्फ वोट डालने तक ही सीमित नहीं है। उन्होंने लोगों से अपील की कि जब भी नेता गलत रास्ते पर चलें, तो उनसे सवाल जरूर पूछें जाएं, चाहे वे किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े हों।

उन्होंने लोगों से यह भी कहा कि वे अच्छे कामों की सराहना करें, भले ही वह काम किसी ने भी किया हो। अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को स्पष्ट करते हुए, विजयसाई रेड्डी ने कहा कि उनकी मुख्यमंत्री बनने की कोई इच्छा नहीं है।