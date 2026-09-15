तमिलनाडु में विजय-थीम वाली गणेश मूर्तियों पर विवाद, BJP ने की आयोजकों की गिरफ्तारी की मांग
तमिलनाडु में विनायक चतुर्थी से पहले मुख्यमंत्री विजय की स्टाइल में बनी गणेश मूर्तियों पर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है।
HighLights
विजय की शक्ल में बनी गणेश मूर्तियों पर तमिलनाडु में विवाद।
भाजपा ने मूर्तियों को हटाने और आयोजकों की गिरफ्तारी मांगी।
टीवीके ने कार्यकर्ताओं को विवादित गणेश मूर्तियों को हटाने का निर्देश दिया।
डिजिटल डेस्क, चेन्नई। तमिलनाडु में विनायक चतुर्थी से पहले एक नया राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। चेन्नई के कोरुक्कुपेट में राज्य के मुख्यमंत्री और टीवीके अध्यक्ष विजय की शक्ल में बनाई गई भगवान गणेश की मूर्तियों पर भारतीय जनता पार्टी ने कड़ा ऐतराज जताया है।
तमिलनाडु के भाजपा अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन ने मंगलवार को इन मूर्तियों को तुरंत हटाने और ऐसा करने वालों की गिरफ्तारी की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक प्रचार और निजी तारीफ के लिए भगवान के स्वरूप का ऐसा इस्तेमाल करना करोड़ों भक्तों की आध्यात्मिक भावनाओं को आहत करता है।
दूसरी ओर, विवाद बढ़ता देख सत्तारूढ़ दल टीवीके के सूत्रों ने बताया है कि पार्टी कार्यकर्ताओं को इन मूर्तियों को तुरंत हटाने के निर्देश दे दिए गए हैं। हालांकि, स्थानीय प्रशंसकों का कहना है कि वे पिछले आठ सालों से इसी तरह की मूर्तियां स्थापित करते आ रहे हैं।
आध्यात्मिक भावनाओं को ठेस: भाजपा
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि करोड़ों भक्तों द्वारा पूजनीय दिव्य रूप को इस तरह व्यक्तिगत महिमामंडन और राजनीतिक विज्ञापन के लिए बदलना, सबसे कड़ी निंदा का पात्र है। यह लोगों की आध्यात्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता है।
टीवीके नेतृत्व पर पार्टी कार्यकर्ताओं को धार्मिक उत्सवों को चुनाव प्रचार उपकरण के रूप में इस्तेमाल करने की मूक अनुमति देने का आरोप लगाते हुए, नागेंद्रन ने ऐसी घटनाओं पर मुख्यमंत्री विजय की चुप्पी पर सवाल उठाया।
भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि एक पवित्र त्योहार को राजनीतिक स्वार्थ के मंच में बदलकर और दैवीय पूजा को चुनाव प्रचार का रूप देकर पार की जा रही इन सीमाओं का कारण मुख्यमंत्री जोसेफ विजय की शुरुआत से ही साधी गई चुप्पी है।
आयोजकों की गिरफ्तारी की मांग
त्वरित प्रशासनिक और कानूनी हस्तक्षेप की मांग करते हुए, नागेंद्रन ने अधिकारियों से विवादित मूर्ति को तुरंत हटाने और आयोजकों को गिरफ्तार करने का आह्वान किया।
उन्होंने कहा कि मैं दृढ़ता से आग्रह और मांग करता हूं कि टीवीके सरकार लोगों की धार्मिक भावनाओं और पूजा परंपराओं को बाधित करने वाली ऐसी मूर्तियों को तुरंत हटाए। आत्म-प्रचार के लिए दैवीय छवियों का उपयोग करने वाले गुमराह आयोजकों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए, और उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए।
इस विवाद ने तमिलनाडु में सार्वजनिक त्योहारों के दौरान राजनीतिक इमेजरी के उपयोग पर फिर से ध्यान आकर्षित किया है, जहां स्थानीय समूहों द्वारा विशाल गणेश मूर्तियां स्थापित की जाती हैं और विसर्जन से पहले जुलूस निकाले जाते हैं।
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