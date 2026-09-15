तमिलनाडु में विजय-थीम वाली गणेश मूर्तियों पर विवाद, BJP ने की आयोजकों की गिरफ्तारी की मांग

डिजिटल डेस्क, चेन्नई। तमिलनाडु में विनायक चतुर्थी से पहले एक नया राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। चेन्नई के कोरुक्कुपेट में राज्य के मुख्यमंत्री और टीवीके अध्यक्ष विजय की शक्ल में बनाई गई भगवान गणेश की मूर्तियों पर भारतीय जनता पार्टी ने कड़ा ऐतराज जताया है।

तमिलनाडु के भाजपा अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन ने मंगलवार को इन मूर्तियों को तुरंत हटाने और ऐसा करने वालों की गिरफ्तारी की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक प्रचार और निजी तारीफ के लिए भगवान के स्वरूप का ऐसा इस्तेमाल करना करोड़ों भक्तों की आध्यात्मिक भावनाओं को आहत करता है।

दूसरी ओर, विवाद बढ़ता देख सत्तारूढ़ दल टीवीके के सूत्रों ने बताया है कि पार्टी कार्यकर्ताओं को इन मूर्तियों को तुरंत हटाने के निर्देश दे दिए गए हैं। हालांकि, स्थानीय प्रशंसकों का कहना है कि वे पिछले आठ सालों से इसी तरह की मूर्तियां स्थापित करते आ रहे हैं।

आध्यात्मिक भावनाओं को ठेस: भाजपा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि करोड़ों भक्तों द्वारा पूजनीय दिव्य रूप को इस तरह व्यक्तिगत महिमामंडन और राजनीतिक विज्ञापन के लिए बदलना, सबसे कड़ी निंदा का पात्र है। यह लोगों की आध्यात्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता है।

टीवीके नेतृत्व पर पार्टी कार्यकर्ताओं को धार्मिक उत्सवों को चुनाव प्रचार उपकरण के रूप में इस्तेमाल करने की मूक अनुमति देने का आरोप लगाते हुए, नागेंद्रन ने ऐसी घटनाओं पर मुख्यमंत्री विजय की चुप्पी पर सवाल उठाया। भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि एक पवित्र त्योहार को राजनीतिक स्वार्थ के मंच में बदलकर और दैवीय पूजा को चुनाव प्रचार का रूप देकर पार की जा रही इन सीमाओं का कारण मुख्यमंत्री जोसेफ विजय की शुरुआत से ही साधी गई चुप्पी है।