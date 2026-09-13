'अपने दोस्त अजित की कार रेस देखने गए', तमिलनाडु के सीएम विजय के ब्रिटेन दौरे को लेकर DMK का तंज
डीएमके ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय की ब्रिटेन यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि वे अपने दोस्त ...और पढ़ें
HighLights
DMK ने सीएम विजय की ब्रिटेन यात्रा पर सवाल उठाए।
कहा, सीएम निवेश नहीं, दोस्त अजित की रेस देखने गए।
टीवीके ने आलोचना खारिज कर 'ब्रांड तमिलनाडु' का बचाव किया।
डिजिटल डेस्क, चेन्नई। डीएमके ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय की ब्रिटेन की यात्रा को लेकर तंज कसते हुए कहा है कि वह अपने दोस्त अजित की कार रेस देखने गए हैं। इस पर टीवीके ने सफाई देते हुए कहा कि अपने दोस्त मिलना कोई गलत बात नहीं है।
यूनाइटेड किंगडम के सिल्वरस्टोन में मिशेलिन ले मैन्स कप रेस शुरू करने के लिए विजय ने औपचारिक हरी झंडी दिखाई, जबकि एक्टर और मोटरस्पोर्ट कॉम्पिटिटर अजित कुमार 2026 चैंपियनशिप के पांचवें राउंड के लिए ट्रैक पर उतरे।
विजय और अजित का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल
रेस से पहले नॉर्थम्प्टनशायर के बादलों भरे आसमान के नीचे विजय हल्की दौड़ लगाते हुए आगे बढ़े और अपनी बाहें फैलाकर एक्टर-रेसर अजित कुमार को गर्मजोशी से गले लगाया। उनके इस गर्मजोशी भरे गले मिलने का वीडियो वायरल हो गया, जिससे उनके उन फैन्स का दिल खुश हो गया जो अक्सर ऑनलाइन एक-दूसरे से भिड़ते रहते हैं।
डीएमके ने क्या कहा?
डीएमके के प्रवक्ता टीकेएस इलांगोवन ने कहा, "उन्होंने कहा था कि उन्हें लंदन से निवेश मिलने वाला है, लेकिन सबने देखा कि वह अपने दोस्त अजित की कार रेस देखने गए थे।"
डीएमके विधायक मार्कंडेयन ने विजय के लंदन दौरे की आलोचना करते हुए कहा, "मुख्यमंत्री विजय लंदन में हैं। हमारे राज्य में किसानों, मछुआरों और कई अन्य मुद्दे हैं। अभी निवेश आकर्षित करने की कोई जल्दबाजी नहीं है।"
विजय विदेशी निवेश आकर्षित करने और चेन्नई के पास तमिलनाडु के प्रस्तावित मोटर स्पोर्ट्स सिटी के लिए विश्व-स्तरीय खेल सुविधाओं का निरीक्षण करने के लिए आधिकारिक राजकीय यात्रा पर यूके में हैं।
टीवीके ने क्या कहा?
विजय की पार्टी टीवीके ने आलोचना को खारिज कर दिया। पार्टी प्रवक्ता वी नारायणन ने कहा, "ये लोग सिर्फ दिखावा करने और प्रचार करने में दिलचस्पी रखते हैं, जबकि हमारे मुख्यमंत्री असल में काम कर रहे हैं। जब आप किसी दौरे पर हों तो अपने दोस्त से मिलने जाना कोई गलत बात नहीं है।"
उन्होंने आगे कहा, "मैं जानता हूं कि वे अजित के बारे में बात कर रहे हैं। अजित न सिर्फ तमिलनाडु में बल्कि रेसिंग की दुनिया में भी एक स्टार हैं। जब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री उनसे मिलने जाते हैं तो इससे ब्रांड तमिलनाडु की अहमियत और बढ़ती है। वे हमसे जलते हैं, इसीलिए ये सब कर रहे हैं। हमें ऐसी छोटी-मोटी और बेकार की बातों से अपना ध्यान नहीं भटकाना चाहिए।"
उन्होंने आगे कहा, "अभद्र डीएमके और भी बहुत कुछ कर रही है। उन्हें करने दीजिए।" टीवीके के प्रवक्ता ने कहा, "वे (डीएमके) न तो राजनीति समझते हैं और न ही मैनेजमेंट या प्रशासन, इसीलिए तमिलनाडु की जनता ने उन्हें कूड़ेदान में फेंक दिया है। मुख्यमंत्री राज्य के CEO होते हैं और वे उसी तरह काम कर रहे हैं। तमिलनाडु में निवेश लाने की कोशिश कर रहे हैं।"
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