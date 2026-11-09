गोवा के बीच पर बहकर आई व्हेल, वापस समुद्र में छोड़कर बचाई गई जान; वीडियो वायरल
गोवा के मांड्रेम बीच पर बहकर आई एक व्हेल को दृष्टि लाइफसेवर ग्रुप के स्वयंसेवकों ने सफलतापूर्वक बचाया। उन्होंने व्हेल ...और पढ़ें
HighLights
गोवा के मांड्रेम बीच पर एक व्हेल बहकर आई।
दृष्टि लाइफसेवर ग्रुप के स्वयंसेवकों ने व्हेल को बचाया।
सुरक्षित रूप से गहरे समुद्र में वापस छोड़ा गया।
डिजिटल डेस्क, गोवा। रविवार को गोवा के एक समुद्र तट पर बहकर आई एक व्हेल को बचा लिया गया और स्वयंसेवकों ने उसे गहरे समुद्र में वापस छोड़ दिया। यह समुद्री जीव आज दोपहर गोवा के मांड्रेम बीच पर मिला।
इसे देखते ही वॉटर रेस्क्यू सर्विस देने वाले दृष्टि लाइफसेवर ग्रुप के स्वयंसेवकों ने तुरंत इसे बचाने की कोशिशें शुरू कर दीं। बचाव कार्य की तस्वीरों और वीडियो में स्वयंसेवकों का एक समूह अपेक्षाकृत छोटी व्हेल को बड़े कपड़ों में लपेटकर समुद्र के करीब खींचता हुआ दिखाई दे रहा है। उन्होंने उसे सुरक्षित रखने के लिए उस पर पानी भी डाला।
बचाई गई व्हेल की जान
उन्होंने व्हेल को सुरक्षित पकड़ा, उसे गहरे पानी में ले गए और वहां छोड़ दिया। उसकी जान बच गई। एक वीडियो में बचावकर्मी नाव पर सवार होकर व्हेल को समुद्र में डुबोते हुए दिखाई दे रहे हैं। आखिरकार उसे छोड़ दिया जाता है, जिसके बाद वह तैरकर दूर चली जाती है।
कुछ महीने पहले व्हेल का बच्चा मिला था
दृष्टि के इन कर्मचारियों को समुद्री स्तनधारी जीवों को संभालने का प्रशिक्षण दिया गया है। यह घटना उस वाकये के कुछ महीनों बाद हुई है जब मुंबई के बांद्रा के पथरीले तट पर 26 फुट की एक हंपबैक व्हेल का बच्चा बहकर आ गया था, जिसे बचाने की तमाम कोशिशों के बावजूद बचाया नहीं जा सका।
शुरुआती संकेतों से लगा कि वह जीव अभी भी जीवित है, जिसके बाद अधिकारियों ने तुरंत बचाव अभियान शुरू किया। हालांकि, उस समुद्री स्तनधारी जीव को बचाया नहीं जा सका।
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