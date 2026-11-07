'हार के डर से चुनाव आते ही याद आए भगवान श्रीराम'; अखिलेश के अयोध्या दौरे पर VHP का निशाना

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। विहिप के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने सपा प्रमुख के संभावित अयोध्या दौरे को आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से प्रेरित राजनीतिक स्टंट करार दिया है।

उन्होंने कहा कि सपा प्रमुख का यह कदम वास्तविक आस्था के बजाय जनता और अपने पारंपरिक मतदाता वर्ग की प्रतिक्रिया भांपने तथा मीडिया में बने रहने की एक सोची-समझी रणनीति है। बंसल ने कहा कि चुनाव आते ही विपक्षी नेताओं को भगवान श्रीराम की याद आने लगी है, क्योंकि उन्हें अपनी निश्चित हार का आभास हो चुका है।

उन्होंने कहा कि आने वाले समय में अन्य विपक्षी नेता भी अयोध्या का रुख कर सकते हैं। विहिप प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि रामनगरी आने से पूर्व ऐसे नेताओं को सनातन धर्म, श्री रामचरितमानस और राम भक्तों पर अतीत में हुए प्रहारों के लिए सार्वजनिक रूप से क्षमा याचना करनी चाहिए।