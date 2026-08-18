होर्मुज स्ट्रेट पर आमने-सामने, ट्रंप ने बताया नया इलाका; ईरान ने दिया जवाब

जेएनएन, नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच 17 जून को हुए समझौते की 60 दिन की अवधि पूरी होने के बाद राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपने रुख में बदलाव किया है। अल जजीरा के अनुसार, अब उन्होंने कहा है कि ईरान के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है।

इससे पहले ट्रंप लगातार दावा करते रहे थे कि दोनों देशों के बीच पर्दे के पीछे बातचीत चल रही है, हालांकि ईरान इसका खंडन करता रहा है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका जिन मुद्दों को जरूरी मानता है, ईरान उन पर सहमत नहीं है और तेहरान जिन शर्तों पर समझौता चाहता है, वे अमेरिका को मंजूर नहीं हैं। ट्रुथ सोशल पर उन्होंने कहा कि ईरानी बंदरगाहों की नौसैनिक नाकेबंदी पूरी ताकत से जारी रहेगी। साथ ही दावा किया कि होर्मुज स्ट्रेट जहाजों के आवागमन के लिए पूरी तरह खुला है और समुद्री रास्ते में मौजूद बारूदी सुरंगों को हटा दिया गया है या नष्ट कर दिया गया है।

ईरान का दावा- अमेरिका बातचीत के लिए गिड़गिड़ा रहा एएनआइ के अनुसार, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने इसके उलट दावा किया कि अमेरिका अब ईरान से उसकी शर्तों पर बातचीत करने के लिए गुहार लगा रहा है। उन्होंने कहा कि ईरान युद्ध के दौरान अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण नहीं करेगा। अराघची के मुताबिक, अमेरिका के साथ तैयार 14 सूत्रीय प्रारंभिक समझौता मसौदे के 13 प्रविधान ईरान के पक्ष में और केवल एक अमेरिका के पक्ष में था। उन्होंने आरोप लगाया कि इजरायल इस समझौते को लागू होने से रोकने की कोशिश कर रहा है।

अराघची ने दावा किया कि ईरान ने युद्ध और कूटनीति दोनों में जीत हासिल की है। उनके मुताबिक, ईरान की सैन्य क्षमता ने उसे बातचीत की मेज पर मजबूत स्थिति दी है। वहीं, आइआरजीसी के डिप्टी कमांडर मेजर जनरल मोस्तफा इजादी ने दावा किया कि दुश्मन असहाय है और उसे समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करना है। उन्होंने कहा कि होर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह ईरानी बलों के नियंत्रण में है।

होर्मुज को लेकर आमने-सामने दावे अल जजीरा के अनुसार, ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर होर्मुज स्ट्रेट का नक्शा पोस्ट करते हुए इसे अमेरिका का 'नया इलाका' बताया। इस पर ईरान के उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी ने कहा कि जल्द ही होर्मुज को लेकर ट्रंप का भ्रम दूर किया जाएगा।

संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर गलीबाफ ने भी कहा कि जब तक अमेरिका समझौते की शर्तें नहीं मानता, होर्मुज स्ट्रेट नहीं खोला जाएगा। रायटर के अनुसार, तनाव के बावजूद सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी आरामको ने होर्मुज में जहाजों पर तेल लोडिंग फिर शुरू कर दी है। एशियाई देशों के लिए स्पाट बिक्री की घोषणा के साथ फुजैराह में जहाज से जहाज पर तेल स्थानांतरण भी बढ़ाया जा रहा है।

12 से 16 अगस्त के बीच मलेशिया, अल्जीरिया और सिंगापुर के बड़े टैंकरों ने करीब 20 लाख बैरल कच्चा तेल लोड किया। छह और टैंकर महीने के अंत में लोडिंग शुरू करेंगे। हालांकि, तनाव अभी खत्म नहीं हुआ है। न्यूयार्क टाइम्स के अनुसार, होर्मुज से निकल रहे एक तेल टैंकर पर प्रोजेक्टाइल से हमला हुआ, जिससे इंजन रूम क्षतिग्रस्त हुआ और एक नाविक की मौत हो गई। हमला ओमान के समुद्री क्षेत्र में हुआ।

हमले के जिम्मेदार की पुष्टि नहीं हो सकी है। वहीं, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने दावा किया कि एयर डिफेंस सिस्टम ने मिसाइल खतरे का पता लगाया है। गृह मंत्रालय ने लोगों से सावधान रहने की अपील की है। तनाव के चलते मंगलवार को ब्रेंट क्रूड 90 डालर प्रति बैरल से ऊपर बना रहा।

सीरिया में इजरायली हमले से अमेरिका चिंतित इस बीच इजरायल ने उत्तर-पश्चिम सीरिया में तुर्किए की सीमा के करीब अबू अल दुहर एयरबेस पर आठ हमले किए। सीरियाई मीडिया के मुताबिक, हमले में रनवे और भंडारण ठिकानों को नुकसान पहुंचा, हालांकि किसी के मारे जाने की खबर नहीं है।