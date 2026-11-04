कैंसर दवाओं की संशोधित एमआरपी की अपडेट सूची जारी, अब इसमें 1085 दवाएं

पीटीआई, नई दिल्ली। औषधि मूल्य नियामक नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथारिटी (एनपीपीए) ने मंगलवार को अलग-अलग ब्रांडों की 1085 कैंसररोधी दवाओं की संशोधित अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) सूची अपडेट की।

यह सूची नौ नवंबर से प्रभावी होगी। एनपीपीए ने 28 अक्टूबर को अलग-अलग ब्रांडों की 543 कैंसररोधी दवाओं का अधिकतम खुदरा मूल्य घटाया था। एनपीपीए की ‘एक्स’ पर पोस्ट के अनुसार, सूची में ऐसी दवाओं की कुल संख्या अब 1085 है।