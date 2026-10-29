यूपी-बिहार समेत चार राज्यों की 28 MLC सीटों पर कौन जीता और कौन हारा, पूरी लिस्ट

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार और कर्नाटक में विधान परिषद के चुनाव पूरे हो गए हैं। इन चार राज्यों की कुल 28 सीटों पर मतदान हुआ। 27 अक्टूबर को MLC चुनावों की गिनती शुरू थी और आज काउंटिंग का तीसरा दिन रहा।

एक तरफ जहां कर्नाटक और बिहार में MLC चुनावों की स्थिति बुधवार रात तक पूरी तरह साफ हो चुकी थी। वहीं उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की सभी सीटों के नतीजे आज गुरुवार, 29 अक्टूबर की सुबह फाइनल हुए। महाराष्ट्र की नागपुर स्नातक एमएलसी सीट का रिजल्ट गुरुवार तड़के सुबह आया, जिसमें कांग्रेस उम्मीदवार अभिजीत वंजारी ने जीत दर्ज की। वहीं उत्तर प्रदेश की 11 में से 10 सीटों के नतीजे सामने आ गए थे और वाराणसी स्नातक सीट पर गुरुवार सुबह भी काउंटिंग जारी रही। लेकिन अब नतीजा सामने आ गया है और वाराणसी स्नातक सीट पर सपा के प्रत्याशी आशुतोष सिन्हा ने भाजपा प्रत्याशी केदारनाथ सिंह को हरा दिया है।

उत्तर प्रदेश में BJP-SP में कांटे की टक्कर उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली है। 11 सीटों में से 6 सीट पर भाजपा ने जीत हासिल की है, वहीं 5 सीट पर SP का झंडा लहराया है।

BJP उम्मीदवारों की जीत मेरठ खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से BJP के दिनेश कुमार गोयल ने सपा के प्रमेंद्र भाटी को हराया।

लखनऊ खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से BJP के उमेश द्विवेदी ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुशील कुमार को हराया।

आगरा खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से BJP के डॉ. मानवेंद्र प्रताप सिंह ने सपा उम्मीदवार शशांक यादव को हराया।

मेरठ खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से BJP के श्रीचंद शर्मा ने सपा प्रत्याशी नितिन तोमर को हराया।

बरेली-मुरादाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से BJP के डॉ. हरि सिंह ढिल्लों ने सपा उम्मीदवार दानिश अख्तर को हराया।

गोरखपुर-फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की सीट से BJP के ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने निर्दलीय उम्मीदवार राजीव यादव को 307 वोटों से हराया। SP उम्मीदवारों की जीत

लखनऊ खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से SP प्रत्याशी कांति सिंह ने भाजपा के इंजीनियर अवनीश कुमार सिंह को हराया।

वाराणसी खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से SP के लाल बिहारी यादव ने भाजपा उम्मीदवार प्रमोद मिश्रा को हराया।

वाराणसी स्नातक सीट पर सपा के प्रत्याशी आशुतोष सिन्हा ने भाजपा प्रत्याशी केदारनाथ सिंह को हराया।

आगरा खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से SP के डॉ. आकाश अग्रवाल ने भाजपा उम्मीदवार हरि किशोर तिवारी को हराया।

इलाहाबाद-झांसी खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से SP के डॉ. मान सिंह यादव ने भाजपा प्रत्याशी अशोक कुमार राठौर को हराया। बिहार में कौन जीता-कौन हारा? बिहार में 8 सीटों पर विधान परिषद चुनाव हुआ। इनमें से चार सीट भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड (JDU) के गठबंधन के खाते में गईं। वहीं दरभंगा शिक्षक सीट पर जनसुराज के उम्मीदवार की जीत हुई। वहीं राष्ट्रीय जनता दल (RJD) एक सीट ही जीत पाई और 2 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार जीते।

BJP-JDU गठबंधन के उम्मीदवारों की जीत पटना स्नातक सीट से JDU के नीरज कुमार ने राजद के दिलीप कुमार को 4,655 मतों से हराया।

दरभंगा स्नातक सीट से BJP के सर्वेश कुमार ने राजद के अनिल कुमार झा को हराया।

तिरहुत शिक्षक सीट से BJP के नरेंद्र प्रसाद सिंह ने निर्दलीय प्रत्याशी भूषण कुमार झा को 594 वोटों से हराया।

कोसी स्नातक सीट से BJP के डॉ. एनके यादव ने आरजेडी के नितेश यादव को हराया। RJD के उम्मीदवार की जीत

पटना शिक्षक सीट से RJD के डॉ. संजीव सिंह ने बीजेपी के नवल किशोर यादव को हराया । जनसुराज के उम्मीदवार की जीत दरभंगा शिक्षक सीट से जनसुराज के डॉ. सुरेश प्रसाद राय जीते। निर्दलीय उम्मीदवारों की जीत तिरहुत स्नातक सीट से निर्दलीय उम्मीदवार बंशीधर ब्रजवासी ने JDU के अभिषेक झा को 9,147 वोटों से हराया।

सारण शिक्षक सीट से निर्दलीय उम्मीदवार राहुल राज जीते। महाराष्ट्र में भाजपा को बड़ा झटका महाराष्ट्र में 5 सीटों पर विधान परिषद चुनाव हुआ। इन चुनाव के नतीजों में विपक्षी महा विकास आघाड़ी (MVA) ने 5 में से 3 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि सत्तारूढ़ महायुति को 2 सीटें मिलीं। यहां नागपुर की सीट, जो कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का गढ़ है, उस सीट पर फिर एक बार कांग्रेस ने जीत हासिल की है।

महायुति उम्मीदवारों की जीत पुणे शिक्षक एमएलसी सीट से बीजेपी के कौस्तुभ गावड़े ने शिवसेना शिंदे गुट के समर्थन वाले सचिन सानप को हराया।

अमरावती शिक्षक सीट पर शिंदे शिवसेना के उम्मीदवार किरण सरनाईक ने कांग्रेस की अदिति पोहरे को हराया। महा विकास आघाड़ी (MVA) उम्मीदवारों की जीत