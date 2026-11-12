उत्तर प्रदेश चुनाव का सियासी समीकरण: कांग्रेस 130 तो सपा 60 की चल रही चाल, लेकिन गठबंधन में कहां फंस रहा पेज?

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली । उत्तरप्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ तालमेल के लिए कांग्रेस ने अपनी दावेदारी वाली सीटों की अंतिम सूची लगभग तैयार जरूर कर ली है। लेकिन दोनों दलों के बीच सीट बंटवारा समझौते पर इस महीने के आखिर तक भी मुहर लग पाएगी इसकी उम्मीद कम ही दिख रही है।

खासकर यह देखते हुए कि उत्तरप्रदेश में सपा के जमीनी आकलन से इतर कांग्रेस कहीं अधिक संख्या में सीटों पर दावेदारी जता रही है। ऐसे में सीट बंटवारे के समझौते का समाधान दोनों पार्टियों के शीर्षस्थ नेतृत्व के सीधे आपसी संवाद के बाद ही निकल पाएगा।

उत्तरप्रदेश में कांग्रेस ने उन सीटों की सूची तैयार कर ली है जहां पार्टी चुनाव लड़ने के लिए अपनी तैयारी और दावेदारी दोनों को पुख्ता मान रही है। पार्टी सूत्रों के अनुसार पिछले हफ्ते कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के आवास पर प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं हुई बैठक में इन संभावित सीटों पर चुनाव लड़ने की रणनीति पर चर्चा भी हुई।

बताया जाता है कि कांग्रेस ने 130 से कुछ अधिक ऐसी सीटों की अपनी सूची तैयार की है जहां पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है। इन सीटों को राजनीतिक कसौटी पर तीन श्रेणियों में बांटा गया है और जहां सामाजिक समीकरण के साथ उसके पास संभावित उम्मीदवारों के नाम भी हैं।

हालांकि, पार्टी की ओर से अपनी दावेदारी वाली इन सीटों की कसौटी के आधारों का अभी खुलासा नहीं किया गया है। लेकिन कांग्रेस ने तालमेल में अपने खाते की संभावित सीटों की सूची सपा को भेज दी है। चुनावी गठबंधन के लिए कांग्रेस की ओर से सीटों की संख्या पर अभी तक कोई आधिकारिक टीका-टिप्पणी नहीं की गई है।

हालांकि, उत्तरप्रदेश कांग्रेस के प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम समेत सूबे के कई पार्टी नेता डेढ़ सौ से दो सौ सीटों पर चुनाव लड़ने की ताल ठोकते रहे हैं। जबकि इसके विपरीत समाजवादी पार्टी की ओर से अभी चंद दिन पहले ही कांग्रेस के खाते में अधिकतम 60 सीटें आने की बात कही गई थी।

प्रदेश नेताओं के बीच सीटों की दावेदारी को लेकर चल रही रस्साकशी का अर्थ साफ है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के सीधे संवाद और हस्तक्षेप के बिना सीट बंटवारे की गुत्थी खत्म नहीं होगी।