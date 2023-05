नई द‍िल्‍ली, एएनआई। नए संसद भवन के उद्घाटन और उसमें रखे जाने वाले 'सेंगोल' को लेकर व‍िवाद जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बाद अब केंद्रीय मंत्री हरदीप स‍िंह पुरी ने इसपर सवाल उठाने वालों को जवाब द‍िया है।

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, "1947 में अमेरिका की टाइम पत्रिका में एक लेख प्रकाशित हुआ था और जो लोग (नए संसद भवन के उद्घाटन के खिलाफ) विरोध कर रहे हैं, उन्हें इस लेख को पढ़ना चाहिए। 'सेंगोल' क्‍या है और 1947 में क्या हुआ था, इसके बारे में ज्ञान प्राप्त करना चाहिए।"

