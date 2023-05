Wrestlers Protest: 'जांच पूरी होने का इंतजार करें', प्रदर्शनकारी पहलवानों से अनुराग ठाकुर की अपील

नई द‍िल्‍ली, एएनआई। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रदर्शन कर रहे पहलवानों से जांच पूरी होने का इंतजार करने की बात कही है। उन्‍होंने पहलवानों से कहा, ''आपको सुप्रीम कोर्ट, पुलिस और खेल विभाग पर विश्वास तो करना पड़ेगा। हम भी चाहते हैं कि खिलाड़ियों ने जो बात उठाई है, उसकी निष्पक्ष जांच हो और जांच के बाद उचित कार्रवाई हो।''

#WATCH | The wrestlers should wait for Delhi Police to conclude their investigation and not take any steps that may cause harm to the sport or aspiring wrestlers. We all are in favour of the sport and sportspersons: Union Youth Affairs & Sports Minister Anurag Thakur on… pic.twitter.com/gIbSnLeeTR