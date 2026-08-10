असम-अरुणाचल सीमा पर अज्ञात हमलावरों ने की फायरिंग, 8 ग्रामीण घायल; 7 की हालत गंभीर

डिजिटल डेस्क, गुवाहटी। असम-अरुणाचल सीमा पर स्थित धेमाजी जिले के मिंगमांग बदती इंटर-स्टेट बॉर्डर पर अरुणाचल प्रदेश के अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग कर दी। इस घटना में 8 असमी गांववाले घायल हो गए, जिनमें से 7 की हालत गंभीर है।

इस घटनाक्रम से दोनों पड़ोसी राज्यों के बीच नया तनाव पैदा हो गया। यह पूरा घटनाक्रम बॉर्डर इलाके में अतिक्रमण को लेकर हुआ। एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि यह घटना सुबह असम-अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर पर मिंगमांग बस्ती में हुई। उन्होंने कहा कि यह अरुणाचल प्रदेश के लोगों द्वारा असम में जमीन पर कथित कब्जे को लेकर हुए विवाद का नतीजा था। बाद में यह टकराव बढ़कर फायरिंग में बदल गया।

असम के लोगों को बनाया निशाना अधिकारी ने बताया कि बॉर्डर पार से आए बदमाशों ने असम के लोगों को निशाना बनाकर अंधाधुंध फायरिंग की। घायलों की पहचान दुर्गेश्वर पातिर, रोहित डोले, नागराज डोले, बिगेश्वर पातिर, पामे पेगु, संजय तयुंग, उत्पल डोले और जान डोले के तौर पर हुई है।

अधिकारियों ने बताया कि घायलों को गोगामुख रूरल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, और बाद में उनमें से सात को गंभीर हालत में धेमाजी सिविल हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। सीएम ने लिया संज्ञान असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि दोनों राज्यों के मुख्य सचिव बातचीत कर रहे हैं और पुलिस महानिदेशक भी तनाव कम करने के लिए कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि असम पुलिस की मदद मौके पर पहुंच गई है। हमें स्थिति को शांत करने की जरूरत है। साथ ही, मैंने असम पुलिस को निर्देश दिया है कि किसी भी हालत में असम को अपनी एक इंच भी जमीन नहीं गंवानी चाहिए।

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सीमा विवाद बना टकराव की वजह यह नया टकराव असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच दशकों से चली आ रही सीमा की असहमति के बैकग्राउंड में हुआ है। दोनों राज्य बातचीत और सीमांकन के जरिए विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत कर रहे हैं, लेकिन बॉर्डर के कई इलाके अभी भी सेंसिटिव बने हुए हैं। इस घटना के बाद बॉर्डर एरिया में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है।