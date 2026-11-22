जेएनएन, भोपाल। मध्य प्रदेश में गुना जिले के ऐतिहासिक बजरंगगढ़ किले से लगी पहाड़ियों पर खनन और ब्लास्टिंग से धरोहर व आसपास के रहवासी क्षेत्रों को नुकसान पहुंच रहा है।

गुना में 16वीं-17वीं सदी के इस किले के आसपास खनन से धरोहर और रहवासी मकानों को नुकसान को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने संज्ञान लेते हुए गुना कलेक्टर, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव सहित वन मंडल अधिकारी, जिला खनिज और नगर पालिका के अधिकारियों को नोटिस जारी किया है।

ऐसे में अब पांच विभागों को नोटिस का जवाब देना होगा। एनजीटी की भोपाल स्थित सेंट्रल जोन बेंच के आदेश के अनुसार, बजरंगगढ़ किले से लगी पहाड़ियों और आरोन-सिरोंज स्टेट हाइवे के आसपास पिछले 10 वर्षों में नौ खनन पट्टे आवंटित किए गए।