डिजिटल डेस्क, गुवाहाटी। असम में सामाजिक कार्यकर्ता संजय घोष के अपहरण और हत्या के करीब 29 साल पुराने मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने शनिवार को उल्फा उग्रवादी फाटक हतिमोटा को उम्रकैद की सजा सुनाई।

संजय घोष को चार जुलाई 1997 को असम के माजुली से अगवा किया गया था। वह माजुली में मिट्टी के कटाव की समस्या से निपटने के लिए सामुदायिक स्तर पर कई पहल कर रहे थे।

अपहरण के दौरान उनके साथ मौजूद एक अन्य व्यक्ति किसी तरह बच निकलने में सफल रहा था। अदालत ने 20 नवंबर को हतिमोटा को दोषी करार दिया था। हतिमोटा को नवंबर 2011 में माजुली से गिरफ्तार किया गया था और बाद में सीबीआइ को सौंप दिया गया था।