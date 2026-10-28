एनटीए ने बढ़ाई यूजीसी नेट आवेदन की अंतिम तिथि, अब 31 अक्टूबर तक कर सकेंगे अप्लाई

अरविंद पांडेय, नई दिल्ली। विश्वविद्यालय व कॉलेजों में सहायक प्राध्यापक बनने की पात्रता सहित जूनियर रिसर्च फेलोशिप व पीएचडी में दाखिले के लिए आयोजित होने वाली परीक्षा यूजीसी नेट के दिसंबर सत्र के लिए अब 31 अक्टूबर तक आवेदन किए जा सकेंगे। छात्रों की मांग को देखते हुए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ( एनटीए) ने आवेदन करने की समयसीमा को बढ़ा दिया है। जो 28 अक्टूबर को ही समाप्त हो रही है।

ऐसे में बगैर किसी विलंब शुल्क दिए छात्र अब 31 अक्टूबर को रात 11.50 बजे तक आवेदन कर सकेंगे। एनटीए के मुताबिक यूजीसी नेट के लिए अब तक वैसे 8.78 लाख से अधिक लोगों के रजिस्ट्रेशन कराए है हालांकि इनमें से 6.92 लाख से फीस चुकाने के लिए आवेदन से जुड़ी सारी प्रक्रिया पूरी है, जबकि 1.86 लाख से अधिक ऐसे छात्र है, जिनमें से कुछ न फीस नहीं चुकाई, तो कुछ के आवेदनों में फोटो आदि प्रक्रिया पूरी नहीं की गई है।