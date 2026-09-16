मणिपुर में दो महिलाओं की गोली मारकर हत्या, उग्रवादियों ने जला दिए फार्महाउस

डिजिटल डेस्क, इंफाल। मणिपुर के तामेंगलोंग जिले में मंगलवार को हुई हिंसा में दो महिलाओं की गोली मारकर हत्या कर दी और एक गांव के बाहर कुछ फार्महाउस जला दिए गए। ऐसा माना जा रहा कि इन घटनाओं को उग्रवादियों ने अंजाम दिया।

यह घटना तामेंगलोंग और नोनी जिलों में दो महिलाओं समेत चार लोगों की गोली मारकर हत्या किए जाने के दो दिन बाद हुई है। लकड़ी इकट्ठा करने गई थीं महिलाएं अधिकारियों ने कहा कि स्थानीय लोगों ने उन्हें बताया कि हथियारबंद उग्रवादियों ने कुकी समुदाय की दो महिलाओं की तब गोली मारकर हत्या कर दी, जब वे लेइसंगफाई गांव के अंदर एक सुनसान खेत में जलावन की लकड़ी इकट्ठा करने गई थीं।