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मणिपुर में दो महिलाओं की गोली मारकर हत्या, उग्रवादियों ने जला दिए फार्महाउस

By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
Published: Wed, 16 Sep 2026 04:01 PM (IST)

मणिपुर के तामेंगलोंग जिले में मंगलवार को दो कुकी महिलाओं की गोली मारकर हत्या कर दी गई और कुछ फार्महाउस जला दिए गए, जिसका आरोप उग्रवादियों पर है।

HighLights

  1. तामेंगलोंग जिले में दो कुकी महिलाओं की गोली मारकर हत्या।

  2. उग्रवादियों ने फार्महाउस जलाए, कई ग्रामीण अभी भी लापता।

  3. महिलाएं जलावन लकड़ी इकट्ठा करने गई थीं, तभी हमला हुआ।

डिजिटल डेस्क, इंफाल। मणिपुर के तामेंगलोंग जिले में मंगलवार को हुई हिंसा में दो महिलाओं की गोली मारकर हत्या कर दी और एक गांव के बाहर कुछ फार्महाउस जला दिए गए। ऐसा माना जा रहा कि इन घटनाओं को उग्रवादियों ने अंजाम दिया।

यह घटना तामेंगलोंग और नोनी जिलों में दो महिलाओं समेत चार लोगों की गोली मारकर हत्या किए जाने के दो दिन बाद हुई है।

लकड़ी इकट्ठा करने गई थीं महिलाएं

अधिकारियों ने कहा कि स्थानीय लोगों ने उन्हें बताया कि हथियारबंद उग्रवादियों ने कुकी समुदाय की दो महिलाओं की तब गोली मारकर हत्या कर दी, जब वे लेइसंगफाई गांव के अंदर एक सुनसान खेत में जलावन की लकड़ी इकट्ठा करने गई थीं।

मृतकों की पहचान 60 वर्षीय चोंगा सिथलौ और 30 वर्षीय किंबोई सिंगसन के तौर पर हुई है। स्थानीय लोगों का दावा है कि गांव के कई लोग अब भी लापता हैं।

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