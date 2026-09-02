पीएम मोदी की तस्वीर हटाने के मामले में मनसे के दो कार्यकर्ता गिरफ्तार, राज ठाकरे के बेटे पर मुकदमा दर्ज

राज्य ब्यूरो, मुंबई। पुणे स्थित सरकारी पालिटेक्निक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की तस्वीर हटाने के मामले में पुलिस ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) के दो कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है।

इससे पहले सोमवार को पुलिस ने एमएनएस नेता और पार्टी प्रमुख राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे समेत अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

इस बीच, मंगलवार को मुंबई के दादर और माहिम में भाजपा युवा मोर्चा और एमएनएस कार्यकर्ताओं के बीच टकराव की स्थिति बन गई। पुलिस को हस्तक्षेप कर कई लोगों को हिरासत में लेना पड़ा।

चतु:शृंगी थाने के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अनुसार, सरकारी पॉलिटेक्निक में प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर हटाए जाने के मामले में पूछताछ के लिए दो एमएनएस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार, एमएनएस की छात्र शाखा के प्रमुख अमित ठाकरे सोमवार दोपहर सदस्यता अभियान के सिलसिले में सरकारी पॉलिटेक्निक पहुंचे थे।

आरोप है कि उन्होंने अपने समर्थकों से संस्थान के एक कार्यालय की दीवार पर लगी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की तस्वीर हटाने को कहा।

शिकायतकर्ता कॉलेज अधिकारी के अनुसार, यह तस्वीर छत्रपति शिवाजी महाराज के चित्र के साथ-साथ डॉ. भीमराव आंबेडकर और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के चित्रों के समीप लगी थी। आरोप है कि अमित ठाकरे और उनके साथ आए लोगों ने बिना अनुमति कार्यालय में प्रवेश किया।