जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। सऊदी अरब की राजधानी रियाद के किंग अब्दुल्ला फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में स्थित एक टावर पर मंगलवार को यमन के हूती विद्रोहियों द्वारा किए गए ड्रोन हमले में दो भारतीय नागरिक सहित कुल 11 लोग घायल हो गए।

सऊदी सिविल डिफेंस के अनुसार, घायलों में दो सऊदी, दो भारतीय, तीन नेपाली और चार मिस्र के नागरिक शामिल हैं। यह हमला उसी टावर पर एक सप्ताह के अंदर दूसरा हमला था। हूती ड्रोन हमले में रियाद में दो भारतीय घायल हुए भारतीय विदेश मंत्रालय ने बुधवार को हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि वह रियाद के फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट के टावर पर 24 नवंबर को किए गए हमले के साथ-साथ सऊदी अरब में नागरिक, आर्थिक और ऊर्जा बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने वाले लगातार हमलों की भी निंदा करता है।

मंत्रालय ने कहा कि ऐसे हमले नागरिकों की जान को गंभीर खतरा पैदा करते हैं, सऊदी अरब की संप्रभुता का उल्लंघन करते हैं और क्षेत्रीय सुरक्षा व स्थिरता को कमजोर करते हैं। भारत ने ऐसे हमलों को तत्काल रोकने की मांग की है।

विदेश मंत्रालय ने क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता पर चिंता जताई रियाद स्थित भारतीय दूतावास घायल भारतीयों और उनके परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने सऊदी अरब की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और नागरिकों व निवासियों की सुरक्षा के लिए अपने अटूट समर्थन को दोहराया है तथा क्षेत्र में जल्द शांति और सामान्य स्थिति लौटने की उम्मीद जताई है।