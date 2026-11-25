रियाद में हूती हमले में दो भारतीय घायल, विदेश मंत्रालय ने जताई चिंता
सऊदी अरब के रियाद में हूती विद्रोहियों के ड्रोन हमले में दो भारतीय सहित 11 लोग घायल हो गए।
HighLights
हूती ड्रोन हमले में रियाद में दो भारतीय घायल हुए
भारत ने सऊदी अरब पर हुए हमले की कड़ी निंदा की
विदेश मंत्रालय ने क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता पर चिंता जताई
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। सऊदी अरब की राजधानी रियाद के किंग अब्दुल्ला फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में स्थित एक टावर पर मंगलवार को यमन के हूती विद्रोहियों द्वारा किए गए ड्रोन हमले में दो भारतीय नागरिक सहित कुल 11 लोग घायल हो गए।
सऊदी सिविल डिफेंस के अनुसार, घायलों में दो सऊदी, दो भारतीय, तीन नेपाली और चार मिस्र के नागरिक शामिल हैं। यह हमला उसी टावर पर एक सप्ताह के अंदर दूसरा हमला था।
हूती ड्रोन हमले में रियाद में दो भारतीय घायल हुए
भारतीय विदेश मंत्रालय ने बुधवार को हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि वह रियाद के फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट के टावर पर 24 नवंबर को किए गए हमले के साथ-साथ सऊदी अरब में नागरिक, आर्थिक और ऊर्जा बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने वाले लगातार हमलों की भी निंदा करता है।
मंत्रालय ने कहा कि ऐसे हमले नागरिकों की जान को गंभीर खतरा पैदा करते हैं, सऊदी अरब की संप्रभुता का उल्लंघन करते हैं और क्षेत्रीय सुरक्षा व स्थिरता को कमजोर करते हैं। भारत ने ऐसे हमलों को तत्काल रोकने की मांग की है।
विदेश मंत्रालय ने क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता पर चिंता जताई
रियाद स्थित भारतीय दूतावास घायल भारतीयों और उनके परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने सऊदी अरब की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और नागरिकों व निवासियों की सुरक्षा के लिए अपने अटूट समर्थन को दोहराया है तथा क्षेत्र में जल्द शांति और सामान्य स्थिति लौटने की उम्मीद जताई है।
हूती हमलों के सिलसिले में अक्टूबर के बाद से सऊदी अरब के हवाई अड्डों पर हुए हमलों में कम से कम तीन भारतीयों की मौत हो चुकी है और कई अन्य घायल हुए हैं। व्यापक पश्चिम एशिया संघर्ष में फरवरी 2026 से अब तक करीब 22 से 24 भारतीय नागरिकों की जान जा चुकी है, जिनमें बड़ी संख्या नाविकों की है।
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