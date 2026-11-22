डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चीन के शहर शेनझेन में पहली बार त्रिपक्षीय बैठक की। यह बैठक एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग नेताओं के सम्मेलन के दौरान हुई, जिसकी सरहद पर ट्रंप ने पुतिन और शी से अलग-अलग मुलाकात भी की।

एपी के मुताबिक, तीनों नेताओं ने डिक्लेरेशन टुवर्ड्स पीस नाम की चार बिंदुओं वाली घोषणा जारी की, जिसमें संयुक्त राष्ट्र सुधार, तेल आपूर्ति बढ़ाने, परमाणु जोखिम घटाने और अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के अधिकार-क्षेत्र को सीमित करने का संकल्प शामिल है। एपी की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने यह दस्तावेज अभी जारी नहीं किया है।

संयुक्त राष्ट्र सुधार पर क्या तय हुआ तीनों देशों ने संगठन में ऐसे सुधारों को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता जताई, जिनसे वह वैश्विक चुनौतियों का अधिक प्रभावी ढंग से जवाब दे सके और अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बनाए रखने की अपनी प्राथमिक जिम्मेदारी निभा सके। पुतिन ने कहा कि तीनों देश सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं और संगठन को आज की वास्तविकताओं के अनुरूप ढलना होगा।

भारत के लिए क्या मायने इस प्राविधान में न तो प्रस्तावित संस्थागत बदलावों का ब्योरा है, न भारत का जिक्र, और न ही सुरक्षा परिषद की संरचना का। इन देशों की घोषणा में स्थायी सदस्यता के विस्तार या भारत के समर्थन का उल्लेख नहीं है।

रिपोर्ट के मुताबिक चीन भारत की दावेदारी का विरोध करता रहा है और तर्क देता है कि विकासशील देशों को ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए। भारत लंबे समय से सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट की मांग करता रहा है। इस घोषणा के बावजूद उसके लिए राह में कोई ठोस नई प्रगति नहीं दिखती।