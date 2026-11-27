डिजिटल डेस्क, अगरतला। त्रिपुरा में शुक्रवार को 16 शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव में 80.69 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। मतदान अधिकांश क्षेत्रों में शांतिपूर्ण रहा, हालांकि अगरतला नगर निगम के कुछ इलाकों में छिटपुट घटनाएं हुईं।

राज्य निर्वाचन आयुक्त प्रदीप कुमार चक्रवर्ती ने यह जानकारी दी। सत्तारूढ़ भाजपा पहले ही पांच निकायों में निर्विरोध जीत हासिल कर चुकी है।चक्रवर्ती ने बताया कि विभिन्न राजनीतिक दलों और लोगों की ओर से धमकी, हमले और मतदाताओं को डराने की शिकायतें मिली हैं। इनकी जांच की जा रही है।

उन्होंने पुलिस महानिदेशक जीएस राव को मतदान केंद्रों के आसपास नकाबपोश राजनीतिक कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। इस बीच, वाम मोर्चे ने बड़े पैमाने पर धांधली और हिंसा का आरोप लगाते हुए अगरतला सहित सात निकायों में पुनर्मतदान की मांग की है।

मोर्चा संयोजक माणिक डे ने दावा किया कि माकपा के नौ उम्मीदवारों, जिनमें सात महिलाएं शामिल हैं, पर हमला किया गया। कांग्रेस विधायक सुदीप राय बर्मन ने भी चुनाव आयोग और पुलिस पर मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा करने में विफल रहने का आरोप लगाया। वहीं, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक देबराय ने मतदान को शांतिपूर्ण बताते हुए कहा कि लोगों ने बड़ी संख्या में लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सा लिया।