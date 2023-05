कर्नाटक में मैसूर के पास भीषण सड़क हादसा, 10 की मौत; CM Siddaramaiah ने 2 लाख रुपए के मुआवजे का किया एलान

बेंगलुरु, एजेंसी। कर्नाटक में एक कार और बस की टक्कर में दो बच्चों सहित दस लोगों की मौत हो गई। घटना मैसूरु के पास तनरसिंहपुरा की है। इनोवा कार में सवार लोगों में से एक बाल-बाल बच गया और उसका इलाज चल रहा है। बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कार में शव फंसे हुए हैं।

Karnataka | 10 people including two children dead in an accident between a private bus and a car near Tirumakudalu-Narasipura: Seema Latkar, SP Mysuru