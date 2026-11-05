'100% बायोएथनॉल से चलेगी टोयोटा इनोवा, इसी माह होगी लांच', नितिन गडकरी का बड़ा एलान

आईएएनएस, नई दिल्ली। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि टोयोटा इस महीने अपनी इनोवा का 100 प्रतिशत बायोएथनल से चलने वाला नया वर्जन लांच करेगी। इसका शुभारंभ 26 नवंबर को होगा।

‘पावरिंग द नेक्स्ट माइल’ सम्मेलन में गडकरी ने बताया कि यह वाहन पेट्रोल के बजाय पूरी तरह बायोएथनॉल से चलेगा।

उनके अनुसार, एथनॉल की कीमत करीब 75 रुपये प्रति लीटर और पेट्रोल की करीब 120 रुपये प्रति लीटर है। वाहन चलते समय अपनी लगभग 60 प्रतिशत ऊर्जा बिजली से बनाएगा। इस आधार पर इसकी प्रभावी लागत पेट्रोल के 25-30 रुपये प्रति लीटर के बराबर होगी।