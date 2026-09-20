'राजनीति में मस्ती-मजाक के लिए जगह होनी चाहिए', पीएम मोदी की मिमिक्री पर बोली ममता की टीएमसी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ममता बनर्जी की ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने राहुल गांधी का बचाव किया। हाल ही में इंदौर में 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिमिक्री की थी। पार्टी ने कहा कि राजनीति में मजाक-मस्ती के लिए जगह होनी चाहिए।

पार्टी के सीनियर लोकसभा सांसद सौगत रॉय ने कहा कि राहुल गांधी ने बस वही दोहराया जो खुद पीएम मोदी ने कहा था। इसमें कोई अपमान नहीं किया गया है। समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए सौगत राय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जो कहा था, उसे बस दोहराया गया है, यह किसी का अपमान नहीं है। राजनीति में मस्ती-मजाक के लिए जगह होनी चाहिए। उनका यह बयान कांग्रेस और ममता की टीएमसी के बीच नई नजदीकियों के संकेतों के बीच आया है। ममता ने किया कांग्रेस उम्मीदवार के समर्थन का एलान शुक्रवार को पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जो TMC के इस गुट की प्रमुख हैं, ने घोषणा की कि उनकी पार्टी आगामी नंदीग्राम उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार का समर्थन करेगी। नंदीग्राम सीट सुवेंदु अधिकारी के इस्तीफे से खाली हुई थी। अधिकारी ने ममता बनर्जी के गढ़ भवानीपुर सीट को अपने पास रखा था, जहां उन्होंने अप्रैल में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में ममता को हराया था।

कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान गिरफ्तार हालांकि, ममता बनर्जी की घोषणा के कुछ ही समय बाद, कांग्रेस के नंदीग्राम उम्मीदवार मिलन प्रधान को 2007 के एक मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। प्रधान को 3 अक्तूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।