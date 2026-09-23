आंध्र प्रदेश में तिरुपति-मदनपल्ले हाईवे पर टायर फटने से APSRTC की बस पलटी, 20 यात्री घायल

डिजिटल डेस्क, अमरावती। तिरुपति-मदनपल्ले हाईवे पर अन्नामय्या जिले के वाल्मीकिपुरम मंडल के विटालम गांव में APSRTC की बस पलट गई। बस में टायर पंचर होने की वजह से ये हादसा हुआ।

यह घटना हाईवे पर लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई, जिसमें बस पहले सड़क के किनारे की ओर जाती और फिर फिसलकर एक खंभे से टकराती हुई दिखाई दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है।

बस पलटने से 20 यात्री घायल मदनपल्ले डिपो की बस तिरुपति जा रही थी, बताया जा रहा है कि उसी दौरान बस का टायर पंचर हो गया। पुलिस के मुताबिक, बस तेज रफ्तार में थी और टायर फटने के बाद ड्राइवर का नियंत्रण खो गया, जिससे बस पलटकर पुलिया में जा गिरी।

हादसे की जानकारी मिलने के साथ ही मदनपल्ले से दो एम्बुलेंस तुरंत मौके पर पहुंचीं और घायलों को वाल्मीकिपुरम के सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जबकि कुछ गंभीर रूप से घायल लोगों को बाद में मदनपल्ले के जिला अस्पताल में भेज दिया गया।