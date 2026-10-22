अंधेरी के होटल में की शूटिंग प्रैक्टिस, बिस्तर पर लगी थी गोली... टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस में हमलावरों का खुलासा

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग मामले में बड़ी बात सामने आई है। जांच में पता चला है कि आरोपियों ने हमले को अंजाम देने से पहले मुंबई के पास कहीं शूटिंग की प्रैक्टिस की थी।

क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने बताया कि पूछताछ के दौरान आरोपियों ने उस जगह की पहचान भी की, जहां उन्होंने टाइगर श्रॉफ पर हमला करने से पहले हथियारों की टेस्टिंग की थी।

हमलावरों में से एक ने दो राउंड फायर किए, जबकि दूसरे ने एक राउंड फायर करके देखा कि हथियार ठीक से काम कर रहा है या नहीं।

हमले से पहले की हथियारों की टेस्टिंग

पुलिस को यह भी पता चला है कि अंधेरी के एक होटल के कमरे में हथियार को टेस्ट करते समय गलती से गोली चल गई, जो बिस्तर पर जा लगी।

पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर, पुलिस मुंबई के पास उस जगह की जांच कर रही है जहां शूटिंग की प्रैक्टिस की गई थी। इसके साथ ही घटना से पहले की गई तैयारियों की भी पड़ताल की जा रही है।