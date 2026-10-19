2023 तक क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, अब 12 से ज्यादा मामलों में वांछित... कौन है अनिल पंडित, जिसने ली टाइगर पर हमले की जिम्मेदारी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग मामले में दिल्ली पुलिस ने बताया कि भारत छोड़ने से पहले अनिल पंडित का कोई खास आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था। अब शक है कि वह कैलिफोर्निया से काम कर रहा है और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मदद कर रहा है। वह भारत में मशहूर हस्तियों और व्यापारियों से जबरन वसूली की मांग करने और उन पर हमले करवाने में गैंग की मदद करता है।

अनिल पंडित ने सोशल मीडिया पर टाइगर श्रॉफ पर हमले की जिम्मेदारी ली है। घटना के समय अभिनेता कार के अंदर ही थे, तभी तीन हमलावर उनकी कार के सामने आए और उन पर गोलियां चला दीं। टाइगर श्रॉफ को सुरक्षित बच गए, लेकिन उनके ड्राइवर और कार के पास खड़े एक फैन को गोली लग गई। हमलावरों के बाइक से भाग जाने के बाद, अभिनेता ने तुरंत अपने ड्राइवर को अस्पताल पहुंचाया। कौन है अनिल पंडित? क्राइन ब्रांच के अनुसार, हरियाणा के पानीपत जिले के राय कलां गांव का रहने वाला पंडित 2023 के आसपास भारत से चला गया था। उस समय उसका कोई खास आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था। पुलिस का कहना है कि देश छोड़ने के बाद से ही वह विदेश से आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने और उनका समन्वय करने में शामिल हो गया है।

आरोप है कि पंडित मशहूर हस्तियों, कलाकारों और व्यापारियों को डराने-धमकाने के लिए धमकियों और फायरिंग का इस्तेमाल करता है। वह बिश्नोई गैंग के नाम पर उसने प्रोटेक्शन मनी की मांग करता है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, पंडित मुख्य रूप से कैलिफोर्निया से काम करता है। वह इस सिंडिकेट के अन्य सदस्यों, हरमन संधू, हैरी बॉक्सर, शुभम लोणकर और रणदीप मलिक के साथ जुड़ा हुआ है। जांचकर्ताओं को शक है कि वह भारत में शूटर्स के जरिए की जाने वाली जबरन वसूली और हमलों को अंजाम देने में मदद करता है।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि रविवार की घटना के बाद, पंडित और उसके साथी हरमन संधू ने ऑडियो मैसेज और सोशल मीडिया पोस्ट जारी किए। इसमें उन्होंने हमले की जिम्मेदारी ली और फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को चेतावनी दी कि वे कुछ खास लोगों से दूर रहें, वरना उन्हें सिंडिकेट का विरोध करने का अंजाम भुगतना पड़ेगा। अन्य मामले

जांचकर्ताओं ने पंडित का संबंध दिल्ली के पश्चिमी इलाके में स्थित '24HS फिटनेस' (एक जिम, जिसके मालिक पंजाबी गायक गुरु रंधावा हैं) के बाहर जून 2026 में हुई गोलीबारी की घटना से भी जोड़ा है। वहां कुछ बंदूकधारियों ने गोलीबारी की थी, और आरोप है कि पंडित ने सोशल मीडिया पर इस हमले की जिम्मेदारी ली थी।

कथित भूमिका की जांच कर रही पुलिस जांचकर्ता इन घटनाओं को विदेश से संचालित करने में अनिल पंडित की कथित भूमिका की जांच कर रहे हैं। इसमें ऑनलाइन जिम्मेदारी लेने वालों और भारत में गिरफ्तार किए गए हमलावरों के बीच के संबंधों की पड़ताल भी शामिल है।